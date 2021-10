Altheim beendet die Sieglos-Serie mit 3:1 gegen Taiskirchen

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:13

Der SK WIEHAG Altheim gewann das Samstagsspiel in der Bezirksliga West gegen Union Raiffeisen Taiskirchen mit 3:1. Dominik Daskiewicz konnte vor 128 anwesenden Zuschauern im Sparkassen-Stadion zwei Tore erzielen.

Der SK WIEHAG Altheim ging durch Dominik Daskiewicz bereits in der sechsten Minute in Führung. In der 39. Minute erhöhte Sebastian Obermair auf 2:0 für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 73. Minute kassierte Stefan Wageneder wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte, außerdem gab es Elfmeter für die Altheimer: In der 73. Minute traf Daskiewicz zum zweiten Mal während der Partie. Alexander Deschberger schoss die Kugel zum 1:3 für Taiskirchen über die Linie (75.). Die 1:3-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Altheim verbessert Tabellensituation

Die Union Raiffeisen Taiskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt die Union Taiskirchen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SK WIEHAG Altheim gerät man immer weiter in die Bredouille. Taiskirchen verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Beim SK WIEHAG Altheim präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Nach dem errungenen Dreier hat der SK WIEHAG Altheim Position zehn der Bezirksliga West inne. Der SK WIEHAG Altheim bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist der SK WIEHAG Altheim wieder in der Erfolgsspur.

Die Union Raiffeisen Taiskirchen tritt am kommenden Samstag beim FC Munderfing an, der SK WIEHAG Altheim empfängt am selben Tag die Union Woodstock St. Martin im Innkreis.

Bezirksliga West: Union Raiffeisen Taiskirchen – SK WIEHAG Altheim, 1:3 (0:2)

6 Dominik Daskiewicz 0:1

39 Sebastian Obermair 0:2

73 Dominik Daskiewicz 0:3

75 Alexander Deschberger 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!