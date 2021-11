Sieben Partien ohne Sieg: Münzkirchen setzt Negativtrend fort und bleibt Tabellenletzter

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 15:32

FC Münzkirchen steckte gegen den SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram eine deutliche 0:3-Niederlage ein und bleibt damit Tabellenletzer der Bezirksliga West. Die Taufkirchener ließen vor 150 Zuschaeurn keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten in der Waizenauer-Arena einen klaren Erfolg.

Die ersten beiden Treffer fielen in derselben Spielminute: Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jakob Schlederer mit dem 2:0 für den SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram zur Stelle (40.). Ehe Referee Andreas Spatzenegger die Protagonisten zur Pause bat, traf Fabian Heger zum 1:0 zugunsten der Gastgeber (40.). Mit der Führung für den SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram ging es für beide Teams in die Kabine.

Gelb-Rot für Gruber

Nach Wiederanpfiff für die zweiten 45 Minuten kassierte Lukas Guber für ein Foulspiel vom Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte (67.). In der Nachspielzeit bauten die Hausherren die Führung weiter aus, als Balint Meszaros in der 92. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Münzkirchen.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SV Taufkirchen/Pr. aus und brachte eine Verbesserung auf Platz acht ein. Taufk./Pram verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Der FC Münzkirchen besetzt mit sieben Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Bezirksliga West markierte weniger Treffer als Münzkirchen. Der FC Münzkirchen musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Münzkirchen insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war beim FC Münzkirchen der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Sonntag reist der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram zur Union Gurten 1b, zeitgleich empfängt Münzkirchen die Union Ziegelwerk Senftenbach.

Bezirksliga West: SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram – FC Münzkirchen, 3:0 (2:0)

40 Fabian Heger 1:0

40 Jakob Schlederer 2:0

92 Balint Imre Meszaros 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!