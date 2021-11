St. Marienkirchen/Wallern überflügelt Utzenaich in der Tabelle - Mit 2:1-Erfolg

Details Sonntag, 07. November 2021 11:03

Zwei verwandelte Elfmeter und einmal Gelb-Rot: Die Partie der 13. Runde in der Bezirksliga West zwischen SPG ASV St.Marienkirchen/Wallern und TSV Raiffeisen Utzenaich war keine langweilige. Die Heimmannschaft konnte sich vor 100 Zuschauern in der Prem-Arena mit einem 2:1-Heimsieg in die Winterpause verabschieden.

Roman Eckmayr brachte SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern in der 25. Minute per erfolgreich verwerteten Elfmeter in Front. Ehe Schiedsrichter Christoph Hartinger die Akteure zur Pause bat, erzielte Armin Bucan aufseiten des TSV Raiffeisen Utzenaich das 1:1 (44.), ebenfalls per Strafstoß. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen, schließlich ging es mit einem 1:1-Gleichstand in die Kabinen.

Gelb-Rot für Vareskic

Nur einige Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte brachte David Haudum den Ball zum 2:1 zugunsten der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern über die Linie (52.). In der 80. Minute kassierte Ivan Vareskic bei den Gastgebern für ein Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. Mit dem Ende der Spielzeit strich die SPG St. Marienkirchen/Wallern gegen den TSV Utzenaich die volle Ausbeute ein.

Die Offensive der Hausherren in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Gäste aus Utzenaich waren in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern in dieser Spielzeit zu. Die SPG St. Marienkirchen/Wallern verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Gastgeber befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Der TSV Raiffeisen Utzenaich holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Mit diesem Sieg zogen die Gastgeber am TSV Raiffeisen Utzenaich vorbei auf Platz fünf, während die Utzenaicher auf die siebte Tabellenposition zurückfielen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern auf der eigenen Anlage gegen den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Der TSV Raiffeisen Utzenaich tritt am gleichen Tag beim FC Münzkirchen an.

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – TSV Raiffeisen Utzenaich, 2:1 (1:1)

25 Roman Eckmayr 1:0

44 Armin Bucan 1:1

52 David Haudum 2:1

