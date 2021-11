Eggelsberg/Moosdorf und Neumarkt/Pötting trennen sich 1:1

Details Sonntag, 07. November 2021 11:12

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting teilten sich an diesem Spieltag die Punkte: Das Match endete mit einem 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Alles entschieden in Halbzeit eins

Für den Führungstreffer des USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf zeichnete Stefan Schwaiger verantwortlich (18.). In der 43. Minute gelang dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting der Ausgleich durch ein Tor von Mate Földi. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem Gastgeber nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für das Heimteam, sodass man lediglich sieben Punkte holte. SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting holte auswärts bisher nur acht Zähler. Beim Gast greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting die beste Defensive der Bezirksliga West. Die Gäste sind seit drei Spielen unbezwungen. Mit diesem Unentschieden verpasste der USV Raiffeisen Eggelsberg/Mossdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf den zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf dann im nächsten Spiel die Union Raiffeisen Taiskirchen, während SV RItterbräu Neumarkt/Pötting am gleichen Tag bei der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern antritt.

Bezirksliga West: USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 1:1 (1:1)

18 Stefan Schwaiger 1:0

43 Mate Foeldi 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!