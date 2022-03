Hillermayer-Elfmeter sorgt für Punkt - 1:1 zwischen Eggelsberg/Moosdorf und Taiskirchen

Details Sonntag, 20. März 2022 17:14

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und die Union Raiffeisen Taiskirchen trennten sich mit einem 1:1 in der Bezirksliga West am Samstag. Vor 250 Zuschauern auf dem Sportplatz Eggelsberg/Moosdorf konnte Yahia Hillermayer seiner Mannschaft mit einem verwerteten Strafstoß einen Punkt retten.

Hillermayer sorgt für Punkt

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den USV Eggelsberg/Moosdorf und die Union Taiskirchen ohne Torerfolg in die Kabinen: Schiedsrichter Gerold Steinbichler pfiff also bei einem 0:0-Pausenstand zur Halbzeitpause ab. Aber nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte ließ es Nedzad Muratagic klingeln und traf für sein Team in der 52. Minute zum 1:0. In der 63. Minute erzielte Yahia Hillermayer per Elfmeter das 1:1 für dei Gastgeber. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften, doch tabellarisch änderte der Punktegewinn bei beiden Teams nichts.

Nach Runde 14 der Bezirksliga West gehen bereits 22 Punkte auf das Konto des USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz, wenn auch punktegleich mit dem Nachfolger aus St. Marienkirchen. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Bei der Union Raiffeisen Taiskirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht mit 18 Punkten. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Union Taiskirchen derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für die Taiskirchener, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf zum SK WIEHAG Altheim, zeitgleich empfängt die Union Raiffeisen Taiskirchen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern.

