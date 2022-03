St. Marienkirchen/Wallern holt Big Points - und springt drei Plätze nach 3:0 gegen Neumarkt/Pötting

Details Sonntag, 20. März 2022 17:26

Mit der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern und dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting trafen sich am Samstag zwei Topteams. Nach Spielende vor 200 Zuschauern sprach das Ergebnis dann eine deutliche Sprache: Der Gastgeber gewann mit 3:0 - auch durch ein Eigentor des Spielgegners.

Die erste wirklich nenneswerte Aktion der ersten Halbzeit ließe bis in die 47. Minute auf sich warten, als Sefa Celepci ein Eigentor passierte und der Gastgeber somit eine 1:0-Führung in die Kabine mitnahm. Nach der Halbzeitpause trug sich Nico Faldner in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein und es stand somit 1:1. Sein Teamkollege Roman Eckmayr vollendete zum einige Minuten später schließlich den dritten Tagestreffer in der 60. Spielminute zum Endstand von 3:0 für den Gastgeber.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz mit 22 Punkten. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der Bezirksliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 27 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren, bei nur 17 Gegentreffern. Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SPG St. Marienkirchen/Wallern sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von St. Marienkirchen/Wallern konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Spielgegner SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting nimmt mit 20 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Die Ausbeute der Offensive ist beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting verbesserungswürdig, was man an den erst 16 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Neumarkt/Pötting derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Neumarkt/Pötting auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern zur Union Raiffeisen Taiskirchen, zeitgleich empfängt der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting den FC Münzkirchen.

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 3:0 (1:0)

60 Roman Eckmayr 3:0

48 Nico Faldner 2:0

47 Eigentor durch Sefa Celepci 1:0