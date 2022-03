Münzkirchen kommt nicht aus dem Keller - 2:2 gegen Utzenaich

Details Sonntag, 20. März 2022 17:39

Vor 172 Zuschauern kam der FC Münzkirchen gegen TSV Raiffeisen Utzenaich nach Spielschluss nicht über ein 2:2 hinaus und steht damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga West.

Runde 14 als Auftakt zur Rückrunde der Bezirksliga West stand auf dem Programm: Zur Halbzeit war die Partie zwischen FC Münzkirchen und TSV Raiffeisen Utzenaich noch vollkommen offen. Aufseiten der Gäste kassierte jedoch Armin Bucan noch kurz vor dem Gang in die Kabinen die Rote Karte für Tätlichkeit in der 47. Minute. Remis lautete jedenfalls das Zwischenresultat.

Wichtiger Punkt für Münzkirchen

Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte brachte Sebastian Mayr seine Münzkirchener in der 53. Minute nach vorn, als er das Tor zum 1:0 erzielen konnte. Alexander Sickinger war es, der in der 75. Minute per Freistoß das Spielgerät im Gehäuse des Schlusslichts unterbrachte. Dass der TSV Raiffeisen Utzenaich in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Zeppetzauer, der in der 78. Minute zur Stelle war. Gabriel Ritzberger sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff schließlich noch per Elfmeter den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen dem FC Münzkirchen und dem TSV Raiffeisen Utzenaich also pari.

FC Münzkirchen verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und sieben Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der Gastgeber kann einfach nicht gewinnen. Das aktuelle Torverhältnis lautet 10:22.

TSV Raiffeisen Utzenaich findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der TSV Raiffeisen Utzenaich befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. Aktuelles Torverhältnis 24:22,

Am nächsten Sonntag reist der FC Münzkirchen zum SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, zeitgleich empfängt der TSV Raiffeisen Utzenaich die Union Gurten 1b.

Bezirksliga West: FC Münzkirchen – TSV Raiffeisen Utzenaich, 2:2 (0:0)

85 Gabriel Ritzberger 2:2

78 Manuel Zeppetzauer 1:2

75 Alexander Sickinger 1:1

53 Sebastian Mayr 1:0