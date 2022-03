Eggelsberg/Moosdorf zurück in der Spur nach 1:0 bei Altheim

Details Samstag, 26. März 2022 15:07

Mit einem späten Treffer von Stefan Schwaiger gelang USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf bei SK WIEHAG Altheim ein knapper 1:0-Erfolg vor 250 Zuschauern. Durch diesen dreifachen Punktegewinn bleibt man dran an der Spitze der Bezirksliga West.

Eggelsberg/Moosdorf bleibt oben dran

Der SK WIEHAG Altheim findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto, bei einem 25:27-Torverhältnis. Vom Glück verfolgt waren die Altheimer in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste Eggelsberg/Moosdorf verbuchten insgesamt sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen, aktuelles Torverhältnis: 25:21. Außerdem ist man seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist der SK WIEHAG Altheim zur SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, zeitgleich empfängt der USV Eggelsberg/Moosdorf den FC Munderfing.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, 0:1 (0:0)

80 Stefan Schwaiger 0:1