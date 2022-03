Immerhin ein Punkt: Hager trifft zum Unentschieden - 2:2 zwischen Utzenaich und Gurten 1b

Details Sonntag, 27. März 2022 10:35

Eigentor, Rote Karte und ein Ausgleichstreffer kurz vor Schluss: Die Begegnung zwischen TSV Raiffeisen Utzenaich und Union Gurten 1b endete vor 200 Zuschauern 2:2 und hatte dramaturgisch einiges zu bieten.

In der vierten Minute lenkte Jannik Frauscher den Ball zugunsten des Gasts aus Gurten unglücklicherweise ins eigene Netz. Doch TSV Raiffeisen Utzenaich zeigte sich davon wenig beeindruckt, denn nur zwei Minuten später kam die passende Antwort: In der sechsten Minute schlug Alexander Sickinger mit dem Ausgleich zurück. In der 16. Minute schoss Niklas Klamminger für Union Gurten 1b das letzte Tor dieser turbulenten Startphase, somit führten die Gäste 2:1. Der Torschütze Klamminger kassierte kurz vor dem Pausenpfiff auch noch für ein Foul die Rote Karte von Schiesdrichter Armin Dukic. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Union Gurten 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Später Ausgleichstreffer

Die zweite Spielhälfte war vor allem durch einige Chancen der Union Gurten 1b geprägt, doch es waren die Gastgeber die noch Kapital schlagen konnten: Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang MIchael Hager der wichtige Ausgleichstreffer (88.). Mit dem einfachen Punktegewinn konnten sich beide Mannschaften zumindest kurzfristig um einen Tabellenplatz verbessern.

Beim TSV Raiffeisen Utzenaich präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Ein Punkt reichte den Utzenaichern, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 20 Punkten steht der TSV Raiffeisen Utzenaich auf Platz sechs. Der TSV Utzenaich verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Utzenaich weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die Union Gurten 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gurten 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Defensive der Union Gurten 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall, bei 22 erzielten Toren. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Gurten 1b momentan auf dem Konto. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Die Union Gurten 1b kann einfach nicht gewinnen.

Am nächsten Sonntag reist der TSV Raiffeisen Utzenaich zur Union Gilgenberg, zeitgleich empfängt Union Gurten 1b den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting.

Bezirksliga West: TSV Raiffeisen Utzenaich – Union Gurten 1b, 2:2 (1:2)

88 Michael Hager 2:2

16 Niklas Joachim Klamminger 1:2

6 Alexander Sickinger 1:1

4 Eigentor durch Jannik Frauscher 0:1