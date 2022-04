SV Neumarkt/Pötting stürzt Tabellenführer

Details Sonntag, 10. April 2022 11:59

Im Spitzenspiel der 17. Runde der Bezirksliga West empfing der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting die Union Gilgenberg zum Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenführer. Nach einem Heimerfolg im Hinspiel sowie zuletzt fünf Siegen in Serie wollte der Ligaprimus am Samstagnachmittag einen "Dreier" nachlegen und den Platz an der Sonne behaupten. Doch die Scharinger-Elf zog in der Putzprofi Arena mit 1:3 den Kürzeren, musste ertmals seit 9. Oktober 2021 den Platz als Verlierer verlassen und die Tabellenführung an St. Marienkirchen/Wallern abtreten. Die Mannen rund um Spielertrainer Andreas Feichtinger hingegen sind nach dem sechsten Sig im siebenten Heimspiel von der Tabellenspitze nur noch durch drei Punkte getrennt.

Blitztor nach 14 Sekunden

Jene Besucher, die ihr Plätze nicht zeitgerecht eingenommen hatten, versäumten in der Arena die ersten beiden Tore. Nach nur 14 Sekunden zappelte der Ball an diesem Tag zum ersten Mal in den Maschen. Schiedschrichter Erlinger hatte das Match angepfiffen, Hakan Celepci bediente Eldin Fejzic, der brachte das Leder zur Mitte, wo Andreas Feichtinger, der aufgrund von Personalproblemen nicht als Innenverteidiger, sondern im Angriff agierte, goldrichtig stand und auf 1:0 stellte. Über die Führung durfte sich seine Mannschaft aber nur kurz freuen. Denn nur 120 Sekundern später startete Milos Bilic nach einem weiten Pass aus abseitsverdächtiger Position und versenkte die Kugel trocken im langen Eck. Damit hatten beide Teams ihr Pulver vorerst verschossen. Die Zuschauer bekamen fortan jedoch ein offenes und rassiges Match zu sehen. Der Tabellenführer führte spielerisch die feinere Klinge, die giftigen Neumarkter kämpften aber beherzt und boten den Gästen die Stirn. Kurz vor der Pause hätte die Scharinger-Elf das Spiel beinahe gedreht, doch nach einem Lattentreffer von Union-Kapitän Lukas Dicker konnte SV-Keeper Manuel Gschaider die brenzlige Situation im letzten Moment bereinigen. Wenig später ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Spielertrainer bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Auch nach Wiederbeginn war der Spitzenreiter optisch überlegen, hatte mehr vom Spiel und war zwei Mal knapp an der Führung dran. Doch zum einen knallte Devid Stanisavljevic den Ball ins Außennetz, und zum anderen klatschte das Leder an die Außenstange. In Minute 65 hatten die Hausherren das Visier besser justiert und die Nase erneut vorne. Fejzic trat auf der linken Seite einen Freistoß, Goalie Andreas Hangöbl konnte das Spielgerät nicht festhalten und wieder war es der 43-jährige Feichtinger, der aus schwieriger Position abstaubte - 2:1. In der Folge versuchten die Gilgenberger vehement, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die Gäste agierten aber nicht zwingend. Zudem hielt der SV bis zum Schluss berherzt dagegen und verteidigte gut. Fünf Minuten vor dem Ende setzten die Heimischen den Deckel drauf, als Fejzic einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Maue setzte und den 3:1-Erfolg des SV Neumarkt besiegelte.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter, SV Neumarkt/Pötting:

"Auch in Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, aber wir haben uns den Sieg redlich erkämpft und nehmen die drei Punkte gerne mit. Natürlich freuen wir uns, dass wir vorne mittendrin und voll dabei sind, verspüren aber keinen Druck. Nach dem spielfreien Oster-Wochenende wollen wir weiterhin konstant punkten und dranbleiben".

Die Besten:

Andreas Feichtinger (ST/IV) und Eldin Fejzic (ROM)