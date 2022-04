Gurten 1b beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg - 3:1 bei Taiskirchen

Details Sonntag, 10. April 2022 14:20

Für Union Raiffeisen Taiskirchen gab es in der Partie gegen Gurten 1b nichts zu holen: Der Gastgeber musste sich vor 100 Zuschauern mit 1:3 geschlagen geben.

Die Union Gurten 1b ging durch Erwin Burzic in der sechsten Minute in Führung. Das 1:1 der Union Taiskirchen bejubelte Tamas Tasselmajer (34.) per Freistoß. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, somit lautete 1:1-Unentschieden der Zwischenstand. Nachdem Schiedsrichter Patrick Koidl zum zweiten Durchgang anpfiff beförderte Fabian Baumgartner das Leder zum 2:1 von Gurten 1b in die Maschen (70.). Kurz vor Ultimo war noch David Damberger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gäste verantwortlich (82.). Letzten Endes holte die Union Gurten 1b gegen Union Raiffeisen Taiskirchen mit drei Zählern den vollen Erfolg.

Unveränderter Tabellenstand

Die Union Raiffeisen Taiskirchen hat 21 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 33 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksliga West. Die Union Taiskirchen verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Gurten 1b holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck belegt man momentan den zwölften Tabellenplatz. Union Gurten 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist die Union Gurten 1b wieder in der Erfolgsspur.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Union Raiffeisen Taiskirchen. Nach der Niederlage gegen Union Gurten 1b ist die Union Raiffeisen Taiskirchen aktuell das defensivschwächste Team der Bezirksliga West.

Nächster Prüfstein für die Union Raiffeisen Taiskirchen ist die Union Gilgenberg auf gegnerischer Anlage (18.04.2022, 16:30). Die Union Gurten 1b misst sich zur selben Zeit mit dem SK WIEHAG Altheim.

Bezirksliga West: Union Raiffeisen Taiskirchen – Union Gurten 1b, 1:3 (1:1)

82 David Damberger 1:3

70 Fabian Baumgartner 1:2

34 Tamas Tasselmajer 1:1

6 Erwin Burzic 0:1