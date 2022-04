Taufkirchen/Pram erzwingt das 3:3-Remis gegen Senftenbach

Details Sonntag, 10. April 2022 14:28

Das Spiel vom Samstag zwischen der Union Ziegelwerk Senftenbach und dem SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram endete mit einem 3:3-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten der Union Senftenbach gestanden. Für den Tabellenstand beider Teams hat dieses Ergebnis allerdings aktuell keine Auswirkungen.

Für den Führungstreffer der Union Ziegelwerk Senftenbach zeichnete Daniel Schmierer verantwortlich (24.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der knappen Führung für den Gastgeber. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte durch Referee Andreas Zangerle war es Patrick Mayrhofer, der in der 50. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte. Luca Vitale ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Gäste. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Mayrhofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.). Stefan Steininger verkürzte für SV Waizenauer Taufkirchen/Pram später in der 71. Minute auf 2:3. Patrick Egger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für den SV Waizenauer Taufkirchen/Pram ein (82.). Letztlich trennten sich die Union Ziegelwerk Senftenbach und der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram remis.

Keine Auswirkungen auf Tabellenstand

Sicherlich ist das Ergebnis für Union Ziegelwerk Senftenbach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Mit beeindruckenden 34 Treffern stellt die Union Ziegelwerk Senftenbach den besten Angriff der Bezirksliga West. Die Union Ziegelwerk Senftenbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der letzte Dreier liegt für die Senftenbacher bereits drei Spiele zurück.

SV Waizenauer Taufkirchen/Pram holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. SV Waizenauer Taufkirchen/Pram ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Weiter geht es für die Union Ziegelwerk Senftenbach, wenn die Union Woodstock St. Martin im Innkreis am 18.04.2022 zu Gast ist. Der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram empfängt am gleichen Tag den TSV Raiffeisen Utzenaich.

Bezirksliga West: Union Ziegelwerk Senftenbach – SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram, 3:3 (1:0)

82 Patrick Silvio Egger 3:3

71 Stefan Steininger 3:2

63 Patrick Mayrhofer 3:1

55 Luca Vitale 2:1

50 Patrick Mayrhofer 2:0

24 Daniel Schmierer 1:0