Vier-Tore-Gala – Bilic schießt Union Taiskirchen ab!

Details Sonntag, 17. April 2022 11:03

Mit 2:5 verlor die Union Raiffeisen Taiskirchen am vergangenen Samstag vor 155 Zuschauern deutlich gegen Union Gilgenberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Union Gilgenberg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Das 1:0 durch Peter Hörmandinger in der 14. Minute brachte die Union Raiffeisen Taiskirchen vermeintlich auf die Siegerstraße. Milos Bilic schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die Union Gilgenberg (20./27.). Union Gilgenberg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das zweite Tor der Union Taiskirchen war Johannes Hofinger verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:2 besorgte. Bilic brachte den Spielgegner aus Taiskirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 80. und 86. Minute vollstreckte. Marco Ovesny stellte schließlich in der 89. Minute den 5:2-Sieg für die Union Gilgenberg sicher. Zum Schluss feierten die Gilgenberger einen dreifachen Punktgewinn gegen die Union Raiffeisen Taiskirchen.

Gilgenber weiterhin Tabellenzweiter

Nach dem klaren Erfolg über die Union Raiffeisen Taiskirchen festigt die Union Gilgenberg den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg bauten die Gastgeber die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Gilgenberg zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Gilgenberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Union Raiffeisen Taiskirchen. Die mittlerweile 38 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Union Raiffeisen Taiskirchen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Die Stärke der Union Taiskirchen liegt in der Offensive – mit insgesamt 33 erzielten Treffern. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Union Raiffeisen Taiskirchen noch Luft nach oben.

Union Gilgenberg ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SK WIEHAG Altheim. Die Union Raiffeisen Taiskirchen hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 01.05.2022 gegen den SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram.

Bezirksliga West: Union Gilgenberg – Union Raiffeisen Taiskirchen, 5:2 (2:1)

89 Marco Christian Ovesny 5:2

86 Milos Bilic 4:2

80 Milos Bilic 3:2

65 Johannes Hofinger 2:2

27 Milos Bilic 2:1

20 Milos Bilic 1:1

14 Peter Hoermandinger 0:1