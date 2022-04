Altheim bezwingt Gurten 1b mit 2:0

Details Sonntag, 17. April 2022 11:07

Mit 0:2 verlor die Union Gurten 1b am vergangenen Samstag zu Hause vor 300 Zuschauern gegen den SK WIEHAG Altheim. Im Hinspiel hatten die Altheimer noch mit 3:1 die Oberhand behalten.

Nach 30 Spielminuten ließ sich als neutralger Beobacher feststellen: Das ist hier und heute eine zerfahrene Partie, in der beide Mannschaften nach spielerischen Lösungen suchen, dabei aber immer wieder Fouls mit dabei sind. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nico Daskiewicz brachte sein Team in der 58. Minute nach vorn. Der SK WIEHAG Altheim versenkte die Kugel in der 87. Minute zum 2:0. Nach Abpfiff durch Schiedsrichter Leopold Wagner ging der SK WIEHAG Altheim im Duell mit Gurten 1b als Sieger hervor.

Altheim springt Platz nach oben

Die Union Gurten 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Das Heimteam verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen, bei einem 25:32-Torverhältnis. Nur einmal ging Gurten 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SK WIEHAG Altheim in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten.

Die Union Gurten 1b tritt am kommenden Sonntag beim FC Munderfing an, der SK WIEHAG Altheim empfängt am selben Tag die Union Gilgenberg.

Bezirksliga West: Union Gurten 1b – SK WIEHAG Altheim, 0:2 (0:0)

87 Bastian Muehlbacher 0:2

58 Nico Daskiewicz 0:1