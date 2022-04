Kein Sieger im Kellerduell - Münzkirchen und Munderfing trennen sich 2:2

Details Sonntag, 17. April 2022 11:14

Vor 170 Zuschauern gab es keinen Gewinner: Das Spiel zwischen dem FC Münzkirchen und dem FC Munderfing endete 2:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Munderfing gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der FC Munderfing der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Der Gast hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Eduard Zippusch sein Team in der neunten Minute. Mit einem schnellen Doppelpack (23./26.) zum 2:1 schockte Manuel Feldbauer Munderfing und drehte das Spiel, das zweite Tor gelang ihm sogar per Freistoß. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste aus Munderfing noch eine Topchance zu vermelden, doch der Münzkirchener Tormann David Bauer konnte erfolgreich abwehren. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte FC Münzkirchen einen knappen Vorsprung herausgespielt. Doch das war es noch nicht: Das 2:2 des FC Munderfing stellte Fabian Spatzenegger sicher (79.). Letztlich gingen der FC Münzkirchen und Munderfing mit jeweils einem Punkt auseinander als Referee Dietmar Weilhartner abpfiff.

Münzirchen bleibt Schlusslicht

Momentan besetzt FC Münzkirchen den ersten Abstiegsplatz. Die Heimmannschaft musste schon 32 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Der FC Münzkirchen verbuchte insgesamt einen Sieg, sechs Remis und zehn Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: FC Münzkirchen kann einfach nicht gewinnen.

Ein Punkt reichte dem FC Munderfing, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 17 Punkten steht Munderfing auf Platz elf. In der Verteidigung des FC Munderfing stimmt es ganz und gar nicht: 34 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Munderfing momentan auf dem Konto bei einem 20:43-Torverhältnis. Nur einmal ging der FC Munderfing in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Sonntag reist der FC Münzkirchen zum USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, zeitgleich empfängt FC Munderfing die Union Gurten 1b.

Bezirksliga West: FC Münzkirchen – FC Munderfing, 2:2 (2:1)

79 Fabian Spatzenegger 2:2

26 Manuel Feldbauer 2:1

23 Manuel Feldbauer 1:1

9 Eduard Zippusch 0:1