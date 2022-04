SV Taufkirchen/Pram bejubelt gegen 10 Neumarkter ersten Rückrundensieg

Details Samstag, 23. April 2022 19:24

In der 19. Runde der Bezirksliga West ging es in der Begegnung zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und dem SV Waizenauer Taufkirchen/Pram für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Während die Hausherren nach zwei Siegen am Stück einen "Dreier" nachlegen und den Anschluss an die Tabellenspitze wahren wollten, liebäugelten die seit 30. Oktober 2021 sieglosen Taufkirchener mit dem ersten Erfolgserlebnis in diesem Jahr. Dieses Vorhaben konnten am Samstagnachmittag nur die Gäste realisieren, die nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel in der Putzprofi Arena mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand behielten und drei ungemein wichtige Punkte mit auf die Heimreise nahmen.

Gäste mit früher Führung - Schwentner gleicht aus

Obwohl SVT-Coach Joaef Feichtinger mit den verletzten Patrick Pötzl, Johannes Auinger, Simon Schlederer und Stefan Steininger sowie den gesperrten Jakob Schlederer zahlreiche Stammkräfte vorgeben musste, fanden die stark ersatzgeschwächten Gäste gut ins Spiel und stützten sich über weite Strecken auf eine kompakte Defensive. Nach einer Viertelstunde durften die Taufkirchener mit dem ersten Sieg in diesem Jahr liebäugeln, als Nicola Vitale nach einer Flanke von links mutterseelenalleine stand und auf 0:1 stellte. Nach diesem Treffer legten die Heimischen den Vorwärtsgang ein und durften in Minute 37 den Ausgleich bejubeln. Taufkirchens Andreas Glas verfehlte den Ball, Florian Schwentner sagte "danke" und versenkte die Kugel. In der Schlussphase des ersten Durchgangs drohte das Match zu kippen. Die Heimelf von Coach Andreas Feichtinger fand einige dicke Chancen vor, doch mit vereinten Kräften und dem nötigen Quäntchen Glück brachte der SVT das 1:1 in die Pause.

Neumarkt nur noch zu zehnt - Bögl köpft SVT zum Sieg

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Labmayer waren die Neumarkter nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Kapitän Bernd Martl sah erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. "Auch wenn der Platzverweis für uns kein Nachteil war, war die Gelb-Rote Karte für Martl meiner Ansicht nach zu hart", zeigte sich SVT-Coach Josef Feichtinger nach dem Spiel sportlich. Seine Mannschaft stand trotz numerischer Überzahl weiterhin sehr tief und lauerte auf Konter. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatten die Gäste die Nase abermals vorne, als Josef Bögl einen Eckball einnickte. Die zehn verbliebenen Hausherren ließen nichts unversucht, den Ausgleich zu erzielen, zu zwingenden Chancen kam der SV Neumarkt aber nicht, im Gegenteil. Der SVT fuhr den einen oder anderen Konter, verabsäumte es jedoch den Sack vorzeitig zuzumachen. Die Taufkirchener brachten die knappe Führung aber ins Ziel und drei wichtige Punkte ins Trockene.

Josef Feichtinger, Trainer SV Taufkirchen/Pram:

"Der erste Sieg in diesem Jahr war nicht nur für die Tabelle, sondern auch für den Kopf ungemein wichtig und konnten drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Auch wenn es aufgrund der prekären Personalsituation nicht einfach wird, wollen wir in den nächsten Spielen eifrig punkten und uns von den unteren Plätzen der Tabelle entfernen. Die Qualität dazu haben wir".