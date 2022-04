Gurten 1b bezwingt Munderfing mit 3:1

Details Sonntag, 24. April 2022 10:42

Union Gurten 1b entschied das Kellerduell gegen den FC Munderfing mit 3:1 für sich. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Munderfing am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

David Damberger brachte sein Team aus Gurten in der 23. Minute nach vorn. Thomas Breitenthaler schoss für den FC Munderfing in der 30. Minute das erste Tor, dieses Mal per Elfmeter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte machte Niklas Klamminger in der 46. Minute das 2:1 der Union Gurten 1b perfekt. Für das 3:1 des Gasts zeichnete Erwin Burzic verantwortlich (64.). Letztlich konnte sich Munderfing nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen Gurten 1b bekam man die Grenzen aufgezeigt.

Platzwechsel

Der FC Munderfing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Offensive der Heimmannschaft strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Munderfing bis jetzt erst 21 Treffer erzielte. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der FC Munderfing derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Munderfing bereits drei Spiele zurück.

Die Union Gurten 1b bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Gurten 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit diesem Sieg zog die Union Gurten 1b am FC Munderfing vorbei auf Platz elf, während FC Munderfing auf die zwölfte Tabellenposition fiel.

Am nächsten Sonntag reist der FC Munderfing zur Union Gilgenberg, zeitgleich empfängt Union Gurten 1b den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf.

Bezirksliga West: FC Munderfing – Union Gurten 1b, 1:3 (1:1)

64 Erwin Burzic 1:3

46 Niklas Joachim Klamminger 1:2

30 Thomas Gierbl Breitenthaler 1:1

23 David Damberger 0:1