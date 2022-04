Gilgenberg nach 3:2 bei Altheim neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 24. April 2022 10:45

Im Spiel des SK WIEHAG Altheim gegen die Union Gilgenberg vor 250 Zuschauern gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Der SK Altheim erlitt gegen Gilgenberg erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Marco Ovesny war es, der vor 250 Zuschauern in der elften Minute das 1:0 für die Union Gilgenberg besorgte. Sebastian Obermair schockte den Tabellenführer und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SK WIEHAG Altheim (28./35.). Aus der Ruhe ließ sich Gilgenberg nicht bringen. Ralph Geisler erzielte wenig später per Elfmeter den Ausgleich (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer von Sebastian Reitter zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass die Union Gilgenberg im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (92.). Am Schluss gewann Gilgenberg gegen den SK Altheim.

Altheim rutscht ab auf zehnten Platz

Nachdem der SK WIEHAG Altheim die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt die Heimmannschaft aktuell den fünften Rang. Der SK Altheim findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der SK WIEHAG Altheim verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Der SK WIEHAG Altheim baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Gilgenberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Union Gilgenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Die letzten Resultate der Union Gilgenberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Das nächste Spiel des SK WIEHAG Altheim findet in zwei Wochen statt, wenn man am 08.05.2022 den SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram empfängt. Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) bekommt Union Gilgenberg Besuch vom FC Munderfing.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – Union Gilgenberg, 2:3 (2:2)

92 Sebastian Reitter 2:3

38 Ralph Geisler 2:2

35 Sebastian Obermair 2:1

28 Sebastian Obermair 1:1

11 Marco Christian Ovesny 0:1