Doppelschlag von Penninger trifft Utzenaich hart - 1:2 gegen Senftenbach

Details Sonntag, 24. April 2022 11:56

Durch ein 2:1 holte sich die Union Ziegelwerk Senftenbach drei Punkte beim TSV Raiffeisen Utzenaich. Senftenbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet. Die zwei Tore bei Senftenbach wurden durch Florian Penninger erzielt.

Michael Hager machte in der 31. Minute das 1:0 von TSV Raiffeisen Utzenaich perfekt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte schließlich Florian Penninger den Treffer zum 1:1 erzielen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Penninger schockte den TSV Raiffeisen Utzenaich kurz vor Spielende noch einmal mit seinem Siegtreffer zum 2:1-Sieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für die Union Senftenbach. Man hatte sich gegen den TSV Utzenaich durchgesetzt.

Senftenbach aktueller Zweiter

TSV Raiffeisen Utzenaich findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte des TSV Raiffeisen Utzenaich waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Union Ziegelwerk Senftenbach sprang durch diesen Sieg momentan auf den zweiten Platz. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute die Union Senftenbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Ziegelwerk Senftenbach neun Siege, fünf Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Senftenbach wieder in der Erfolgsspur.

Vor heimischem Publikum trifft der TSV Raiffeisen Utzenaich am nächsten Sonntag auf die Union Woodstock St. Martin im Innkreis, während die Union Ziegelwerk Senftenbach am selben Tag den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting in Empfang nimmt.

Bezirksliga West: TSV Raiffeisen Utzenaich – Union Ziegelwerk Senftenbach, 1:2 (1:1)

85 Florian Penninger 1:2

48 Florian Penninger 1:1

31 Michael Hager 1:0