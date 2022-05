Doppelpack von Schwaiger ebnet den Weg - Eggelsberg/Moosdorf gewinnt 2:0 bei Gurten 1b

Details Sonntag, 01. Mai 2022 15:56

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf kam am Samstag vor 100 Zuschauern zu einem 2:0-Erfolg gegen die Union Gurten 1b. Der USV Eggelsberg/Moosdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatten die Gäste mit 5:3 gewonnen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das 1:0 und 2:0 der Gäste aus Eggelsberg/Moosdorf war Stefan Schwaiger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (68./89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf Gurten 1b 2:0.

Die Trendkurve der Union Gurten 1b geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage fielen die Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz elf. Union Gurten 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die Lage der Union Gurten 1b bleibt angespannt. Gegen den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Union Gurten 1b zur SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, zeitgleich empfängt der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf die Union Gilgenberg.

Bezirksliga West: Union Gurten 1b – USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, 0:2 (0:0)

89 Stefan Schwaiger 0:2

68 Stefan Schwaiger 0:1