Senftenbach macht den Aufstieg greifbar - 3:1 gegen Neumarkt/Pötting

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:05

Nichts zu holen gab es für den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting bei der Union Ziegelwerk Senftenbach vor 150 Zuschauern. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Senftenbach die Nase vorn.

Florian Schwentner sicherte dem Gast vor 150 Zuschauern die frühe Führung (8.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Jakob Leherbauer per Elfmeter seine Chance und glich zum 1:1 aus (45.) für die Union Ziegelwerk Senftenbach. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als Schiedsrichter Thomas Haslbauer beide Teams zum Kabinengang für die Halbzeitpause bat. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff musste SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting den Treffer von Florian Penninger zum 2:1 hinnehmen (47.). Das 3:1 für die Union Ziegelwerk Senftenbach stellte erneut Leherbauer sicher, auch dieses Mal per Elfmeter, somit traf er in der 85. Minute zum zweiten Mal während der Partie. Durch diesen Sieg stieg der Gastgeber aus Senftenbach um einen Platz in der Tabelle auf und belegt nun den zweiten Rang, sogar punktegleich mit dem Tabellenführer aus Gilgenberg.

Neumarkt/Pötting rutscht einen Platz zurück

Nach dieser Begegnung sieht es in der Tabelle der Bezirksliga West folgend aus:

Union Ziegelwerk Senftenbach sprang durch diesen Dreier auf den zweiten Platz und steht dort mit einem 39:25-Torverhältnis. Aktuelle Bilanz: Zehn Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Gegner SV Ritterbräu Neumarkt/Pöttinger rutschte durch diese Niederlage um einen Platz auf den fünften Rang zurück und befindet sich dort momentan mit einem 25:21-Torverhältnis und dieser Bilanz: neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Union Ziegelwerk Senftenbach zur Union Raiffeisen Taiskirchen, zeitgleich empfängt SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting den TSV Raiffeisen Utzenaich.

Bezirksliga West: Union Ziegelwerk Senftenbach – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 3:1 (1:1)

85 Jakob Leherbauer 3:1

47 Florian Penninger 2:1

45 Jakob Leherbauer 1:1

8 Florian Schwentner 0:1