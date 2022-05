SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b erobert mit glanzlosem Pflichtsieg in Münzkirchen Tabellenführung zurück

Details Montag, 02. Mai 2022 09:44

Am 20. Spieltag der Bezirksliga West stand in der Begegnung zwischen dem FC Münzkirchen und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b ein klassisches Duell "David gegen Goliath" auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenzweiten waren die Rollen klar verteilt. Während der FCM seit 4. September 2021 vergeblich auf einen "Dreier" wartet und den schweren Gang in die 1. Klasse wohl nicht mehr verhindern kann, ist die Topf-Elf als einziges Team der Liga im Frühjahr noch ungeschlagen. Auch wenn sich die Spielgemeinschaft in der Fremde schwer tut, wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle am Sonntagnachmittag mit einem 1:0-Erfolg gerecht und eroberten im neunten Auswärtsspiel mit dem erst zweiten Sieg die Tabellenführtung zurück.

Eckmayr bringt Favoriten in Front

Ebenso wie beim klaren 4:1-Erfolg im Hinspiel bestimmte der Aufstiegsaspirant auch im Sauwald das Geschehen und war in der Illumina-Arena von Beginn an dominant. Die Mannen von Trainer Werner Topf ließen Ball und Gegner laufen, taten sich jedoch schwer, die kompakte Münzkirchener Defensive zu knacken. Die eine oder andere Einschussgelegenheit fand die SPG aber doch vor. Während Nico Faldner nach einem weiten Ball und einem Querpass von Michael Streif das Leder neben den Kasten setzte, scheiterte Streif, nachdem er von der rechten Seite in den Strafraum marschiert war, an FCM-Schlussmann Bastian Lang. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte das Spielgerät doch noch in den Maschen. In Minute 43 wurde Roman Eckmayr ideal in Szene gesetzt, der Angreifer nahm den Ball geschickt mit, zog an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel zum 0:1-Pausenstand im kurzen Eck.

Topf-Elf kann Sack nicht zumachen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schauer bekamen über 200 Besucher das gleiche Bild zu sehen. Die Topf-Elf kontrollierte das Geschehen, die Heimischen hielten aber auch in Halbzeit zwei beherzt dagegen und verteidigten gut. Der Sieg der Spielgemeinschaft geriet nicht wirklich in Gefahr, die Gäste verabsäumten es aber, den Sack zuzumachen. Da Dario Kajic das Leder aus kurzer Distanz über die Latte knallte, und der auf das FCM-Gehäuse zulaufende Faldner im letzten Moment von einem Münzkirchener Verteidiger entscheidend gestört wurde, blieb es bis zum Schluss beim 0:1. Während die Topf-Elf wieder von der Tabellenspitze lacht, steht der FC Münzkirchen nach der bereits zwölften Saisonpleite vor dem Abstieg.

Basem Tawadrous, Co-Trainer SPG St. Marienkrichen/Wallern 1b:

"Auch wenn wir uns gegen das tapfer kämpfende und gut verteidigende Schlusslicht schwer getan haben, konnten wir den angestrebten Dreier einfahren und die Pflicht erfüllen. Wir freuen uns über die zurückeroberte Tabellenführung und werden versuchen, den ersten Platz zu verteidigen. Denn es ist kein Geheimnis, dass unser Ziel der Aufstieg ist".