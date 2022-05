2:0! "Rote Teufel" holen Big Points

Details Samstag, 07. Mai 2022 10:42

Am 21. Spieltag der Bezirksliga West empfing der SK Wiehag Altheim den SV Waizenauer Taufkirchen/Pram zu einem klassischen "Sechs-Punkte-Spiel". Im Duell zweier Nachbarn aus dem unteren Drittel der Tabelle ging es am Freitagabend um "Big Points". Nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel sowie vier Punkten aus den letzten beiden Partien, wollte die Gästeelf von Trainer Josef Feichtinger auch in der Kobe Arena punkten. Doch die Altheimer drehten nach der Pleite im Herbst den Spieß um und fuhren mit einem 2:0-Sieg drei ungemein wichtige Punkte ein.

Zwei Abseitstore in Halbzeit eins

Nach wenigen Minuten hatten die heimischen Fans unter den rund 300 Besuchern den Torschrei auf den Lippen, nachdem der Ball an die Stange geklatscht war, scheiterte Lukas Schreckensberger aus kurzer Distanz jedoch an Gästegoalie Jakob Mantler. Wenig später jubelte zunächst der SVT, dem vermeintlichen Taufkrichener Führungstreffer versagte Schiedsrichter Erlinger aufgrund einer Abseitsstellung aber die Anerkennung. In der Folge wussten die Mannen von Trainer Peter Erlach spielerisch zu gefallen und hatten das Geschehen im Griff, die Heimischen konnten in Halbzeit eins aber keine klaren Chancen kreieren. Da aus der optischen Altheimer Überlegenheit nicht mehr als ein Abseitstor durch Dominik Daskiewicz heraussprang, ging es torlos in die Pause.

Michael Wageneder bringt Erlach-Elf auf die Siegerstraße

Nach Wiederbeginn erhöhte der SKA die Schlagzahl, nahm in Halbzeit zwei mehr Risiko und dominierte das Geschehen über weite Strecken. Der Führungstreffer der Hausherren hing in der Luft und fiel nach knapp einer Stunde auch, als Michael Wageneder nach einem Freistoß von Bastian Mühlbacher mit dem Kopf zur Stelle war. Mit der Führung im Rücken kamen die Altheimer zu weiteren Chancen, die beste davon konnte Daskiewicz aber nicht nutzen. Die Feichtinger-Elf war um den Ausgleich bemüht undf agierte nun offensiver, eine klare Torchance fand der SVT jedoch keine vor. Am Beginn der Schlussviertelstunde machten die "Roten Teufel" den Deckel drauf. Nach einem Lochpass tauchte der ebenerst eingewechselte Günther Obermair alleine vor Goalie Mantler auf. Altheims Joker ließ sich diese Chance nicht entgehen und fixierte den 2:0-Endstand.

Josef Wageneder, Sportlicher Leiter SK Altheim:

"Es war ein hochverdienter und zudem ungemein wichtiger Sieg. Im Kampf um den Klassenerhalt konnten wir uns mit diesem Dreier ein wenig Luft verschaffen, mehr aber auch nicht. Die Mannschaft konnte sich im spielerischen Bereich steigern und einen Schritt in die richtige Richtung saetzen, es wird aber bis zum Schluss spannend bleiben".