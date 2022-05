Remis in letzter Minute: Eggelsberg/Moosdorf in der Nachspielzeit erfolgreich bei 2:2 gegen Gilgenberg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 12:48

Vor 500 Zuschauern kam es am Freitagabend in Runde 21 zu einer brisanten Begegnung zwischen USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und Union Gilgenberg - Endstand: 2:2: Ein Freistoßtreffer in der 96. Minute der Nachspielzeit, Rote Karte für Torchancenverhinderung und eine Gelb-Rote für ein Foul.

Das Heimteam geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Milos Bilic das schnelle 1:0 für die Union Gilgenberg erzielte. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Marco Ovesny verantwortlich (27.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 79 Minute kassierte Amir Fatamic von der Union Gilgenberg für ein Foul die Gelb-Rote Karte von Referee Amil Mehmedovski. Yahia Hillermayer war es, der in der 86. Minute das Spielgerät per Elfmeter im Tor der Union Gilgenberg zum 1:2 unterbrachte. Die Gäste schafften es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf gelang in der Nachspielzeit (96.) der Ausgleichstreffer, erzielt von Andreas Dürager per Freistoß. Die letzte erwähnenswerte Aktion war eine negative, nämlich jene Torchancenverhinderung von Richard Schmidsberger (USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf), der dafür die Rote Karte sah (95.). Kurz zusammengefasst also: Union Gilgenberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf noch ein Unentschieden.

Gilgenberg erobert Tabellenführung

Durch dieses Remis schaffte Union Gilgenberg den Sprung an die Tabellenspitze und befindet sich dort nun mit folgender Bilanz: elf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen, 37:29-Torverhältnis und 37 Punkte.

Gegner USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf bleibt unverändert auf dem vierten Rang und hat folgende Bilanz aufzuweisen: neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen, 36:30-Torverhältnis und 32 Punkte.

Der nächste Gegner von USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf welcher in zwei Wochen, am 22.05.2022, empfangen wird, ist der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram. Union Gilgenberg hat nächste Woche die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern zu Gast.

Bezirksliga West: USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf – Union Gilgenberg, 2:2 (0:2)

96 Andreas Duerager 2:2

86 Yahia Hillermayer 1:2

27 Marco Christian Ovesny 0:2

10 Milos Bilic 0:1