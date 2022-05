Auswärtscoup für Utzenaich - 2:1 bei Neumarkt/Pötting

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:08

Die Differenz von einem Treffer brachte dem TSV Raiffeisen Utzenaich gegen den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting vor 80 Zuschauern den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der Unparteiische Thomas Pusch setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Simon Trettenbrein brachte TSV Raiffeisen Utzenaich in der 53. Spielminute in Führung. Eldin Fejzic war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting (65.) per Elfmeter. Armin Bucan brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des TSV Raiffeisen Utzenaich über die Linie (79.). Mit dem Schlusspfiff stand der Auswärtsdreier für den Gast aus Utzenaich.

Durch diese Niederlage rutschte Verlierer SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting auf den sechsten Platz ab und steht dort nun mit dieser Bilanz: neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. 26:23-Torverhältnis und 29 Punkten.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der TSV Raiffeisen Utzenaich im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des TSV Raiffeisen Utzenaich konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Weiter geht es für den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting am kommenden Sonntag daheim gegen die Union Woodstock St. Martin im Innkreis. Für den TSV Raiffeisen Utzenaich steht am gleichen Tag ein Duell mit der Union Raiffeisen Taiskirchen an.

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – TSV Raiffeisen Utzenaich, 1:2 (0:0)

