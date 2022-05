Sechster Heimsieg von St. Martin/Innkreis - 2:1 gegen Münzkirchen

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:17

Vor 175 Zuschauern konnte sich Union Woodstock St Martin/Innkreis erfolgreich mit 2:1 gegen FC Münzkirchen durchsetzen. Die Treffer zum Sieg erzielten dabei Josef Kluzak und Tomas Senft. Für den Tabellenstand in der Bezirksliga West hat dieses Result keine Auswirkungen: Der Gast bleibt Tabellenletzter und das Team aus St. Martin/Innkreis weiterhin Siebter.

Der FC Münzkirchen musste den Treffer von Josef Kluzak per Elfmeter zum 1:0 hinnehmen (37.). Zur Pause war die Union Woodstock St. Martin/Innkreis im Fahrwasser und verbuchte eine knappe 1:0-Führung. In der 63. Minute erhöhte Tomas Senft auf 2:0 für den Gastgeber. Manuel Feldbauer verkürzte für FC Münzkirchen schließlich später in der 75. Minute auf 1:2 per Strafstoß. Mit dem Ende der Spielzeit strich die Union Woodstock St. Martin/I. gegen die Gäste aus Münzkirchen die volle Ausbeute ein.

So heißt die Realität nun nach Spielende von Union Woodstock St. Martin/Innkreis siebter Platz. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Der FC Münzkirchen steht mit neun Punkten aktuell auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei FC Münzkirchen das Problem. Erst 15 Treffer markierte der FC Münzkirchen – kein Team der Bezirksliga West ist schlechter. FC Münzkirchen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch ein Sieg und sechs Unentschieden in der Bilanz. Der FC Münzkirchen entschied kein einziges der letzten 16 Spiele für sich.

Am Sonntag muss Union Woodstock St. Martin/Innkreis beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting ran, zeitgleich wird FC Münzkirchen von der Union Gurten 1b in Empfang genommen.

Bezirksliga West: Union Woodstock St. Martin im Innkreis – FC Münzkirchen, 2:1 (1:0)

75 Manuel Feldbauer 2:1

63 Tomas Senft 2:0

37 Josef Kluzak 1:0