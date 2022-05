Später Treffer bringt den Sieg für Altheim

Details Sonntag, 15. Mai 2022 11:39

Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor 150 Zuschauern zwischen dem SK WIEHAG Altheim und der Union Ziegelwerk Senftenbach an diesem 22. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Senftenbach das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:2-Sieg geholt.

Für das erste Tor sorgte Florian Penninger. In der vierten Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Der SK WIEHAG Altheim zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Sebastian Obermair mit dem Ausgleich für die Gäste zurück. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SK Altheim für einen Treffer sorgte (94.). Am Schluss gewann der SK WIEHAG Altheim gegen die Union Ziegelwerk Senftenbach.

Das Konto der Union Senftenbach zählt mittlerweile 35 Punkte. Damit steht Senftenbach kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Union Ziegelwerk Senftenbach derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Union Senftenbach auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SK WIEHAG Altheim den neunten Rang des Klassements. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der SK WIEHAG Altheim erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert Union Ziegelwerk Senftenbach beim FC Munderfing, der SK WIEHAG Altheim empfängt zeitgleich den TSV Raiffeisen Utzenaich.

Bezirksliga West: Union Ziegelwerk Senftenbach – SK WIEHAG Altheim, 1:2 (1:1)

94 Guenther Alfred Obermair 1:2

9 Sebastian Obermair 1:1

4 Florian Penninger 1:0