St. Martin/I. schlägt Gurten 1b 2:1

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:50

Ein Tor machte den Unterschied vor 220 Zuschauern – die Union Woodstock St. Martin/Innkreis siegte mit 2:1 gegen die Union Gurten 1b. Die Ausgangslage sprach für die Union St. Martin/I, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt.

In der Bezirksliga West stand in der 23. Runde die Begegnung zwischen Union Woodstock St. Martin/Innkreis und Union Gurten 1b bei frühsommerlichen Temperaturen auf dem Zettel: Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Krystof Kvech mit dem 1:0 für St. Martin zur Stelle (43.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Gurten 1b hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Denis Brozik den Ausgleich (46.). Für das 2:1 der Union Woodstock St. Martin im Innkreis zeichnete Tomas Senft verantwortlich (73.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Union St. Martin/Innkreis. Als Referee Günther Nebel diese Begegnung abpfiff sprang der Gastgeber durch diesen Sieg auf den siebten Rang.

Gurten bleibt Elfter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Martin in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebtenTabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die Union Woodstock St. Martin im Innkreis derzeit auf dem Konto.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Union Gurten 1b rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 40 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Gurten 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Partien ließ die Union Gurten 1b zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Während die Union St. Martin/Innkreis am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Taiskirchen empfängt, bekommt es Union Gurten 1b am selben Tag mit der Union Gilgenberg zu tun.

Bezirksliga West: Union Woodstock St. Martin im Innkreis – Union Gurten 1b, 2:1 (1:0)

73 Tomas Senft 2:1

46 Denis Brozik 1:1

43 Krystof Kvech 1:0