Überraschung in Taufkirchen/Pram! SVT bringt Tabellenführer erste Niederlage seit 30. Oktober 2021 bei

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:04

Am 24. Spieltag der Bezirksliga West empfing der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b zum vermeintlich ungleichen Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Tabellenführer. Nach drei Siegen am Stück hatte der Ligaprimus den Sekt kaltgestellt und wollte sich mit einem weiteren "Dreier" vorzeitig zum Meister krönen. Doch zwei Wochen nach einem 8:1-Schützenfest bei Verfolger Gilgenberg sowie einem spielfreien Wochenende erlebte die Top-Elf eine böse Überraschung und musste erstmals seit 30. Oktober 2021 den Platz wieder als Verlierer verlassen. Die Taufkirchener hingegen fanden nach zwei Pleiten binnen fünf Tagen - in Eggelsberg und gegen St. Martin - ausgerechnet gegen den Tabellenführer wieder in die Spur und verließen mit einem 2:1-Last-Minute-Sieg die Abstiegszone.

Kapitän bringt Hausherren per Elfmeter in Front

Da Chef-Coach Josef Feichtinger am Donnerstag, im Nachtrag gegen St. Martin, die Ampelkarte gesehen hatte und eine Sperre absitzen musste, trug bei den Hausherren Co-Trainer Friedrich Spitzenberger am Sonntagnachmittag die Verantwortung. Rund 200 Besucher bekamen erwartet starke Gäste zu sehen. Der Tabellenführer nahm von Beginn an das Heft in die Hand, doch der SVT begegnete dem Favoriten mit offenem Visier. Die Taufkirchener waren exzellent eingestellt, gut organisiert und in der Defensive überaus stabil. Die Heimischen boten dem möglichen Meister die Stirn und lauerten auf Konter. Nach einem dieser Gegenstöße gingen die Rot-Schwarzen nach einer Co-Produktion der Vitale-Brüder nach 35 Minuten in Führung. Niicola wurde im SPG-Strafraum zu Fall gebracht - nach zuletzt zwei verschossenen Taufkirchener Strafstößen übernahm Luca die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter. Der SVT behauptete fortan die Führung und brachte das 1:0 in die Pause.

Eckmayr gleicht aus - Keeper Mantler hält SVT im Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Drachta bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Spielgemeinschaft stieg in Durchgang zwei gehörig auf das Gas und drängte auf den Ausgleich. In Minute 55 war es dann so weit, als Roman Eckmayr einen individuellen Fehler in der Taufkirchener Hintermannschaft zu nutzen wusste und mit seinem zwölften Saisontreffer auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich wollten die Mannen von Trainer Werner Topf mehr und suchten die Entscheidung. Während die Hausherren zusehends die Ordnung verloren und ins Wanken gerieten, kreierte der Tabellenführer exzellente Chancen. Doch der bärenstarke SVT-Schlussmann Jakob Mantler zeigte beim einen oder anderen "Sitzer" seine Klasse und hielt mit tollen Paraden die Hausherren im Spiel.

Ruhender Ball bringt in Minute 90 die Entscheidung

Da sich Michael Kasbauer bei einem intensiven Zweikampf verletzte, musste die Rettung verständigt und nach deren Eintreffen das Match unterbrochen werden. Nachdem das 24-jährige Taufkirchener Eigengewächs mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus transportiert wurde, pfiff der Unparteiische das Spiel wieder an. In einer heißen Schlussphase sah es bereits nach einer Punkteteilung aus, doch in Minute 90 brandete in der Arena noch einmal auf. Nach einem Foul hart an der Grenze des Gäste-Strafraumes legte sich Nicola Vitale auf halblinker Position den Ball zu einem Freistoß zurecht und versenkte die Kugel mit links im kurzen Kreuzeck. In der vierminütigen Nachspielzeit lief der Tabellenführer dem Rückstand vergeblich hinterher und muss die mögliche Meisterfeier zumindest eine Woche aufschieben.

Josef Gruber, Sektionsleiter SV Taufkirchen/Pram:

"Nach den beiden Niederlagen in den vergangenen Tagen war es fast schon ein lebenswichtiger Sieg und freuen uns, dass wir die Abstiegszone verlassen konnten. Natürlich hatten wir - vor allem in der zweiten Halbzeit - eine ordentliche Portion Glück, aufgrund der starken Performance vor der Pause und der tollen kämpferischen Leistung ist der Sieg aber auch nicht ganz unverdient. Unsere Mannschaft hat sich hervorragend verkauft und drei ungemein wichtige Punkte eingefahren".