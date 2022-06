Bester Vorletzter! Union Gurten 1b erhält nach zweitem Sieg in Folge zweite Chance

Details Sonntag, 12. Juni 2022 12:19

In der 26. Runde der Bezirksliga West empfing der SV Waizenauer Taufkirchen/Pram die Union Gurten 1b. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Zehntplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es am Samstagnachmittag im direkten Duell um den Klassenerhalt. Obwohl die zweite Mannschaft des Regionalligisten mit 3:1 die Oberhand behielt und den zweiten "Dreier" in Folge einfuhr, wäre die Union eigentlich abgestiegen. Doch weltweit ist es vermutlich nur in Österreich möglich, dass am letzten Spieltag ein Verband aktiv in den Auf- und Abstiegskampf eingreift und plötzlich Ligen aufstockt. Denn aufgrund der plötzlichen Aufstockung der Landesligen erhält die Schustereder-Elf als bester Vorletzter in der Relegation eine zweite Chance auf den Klassenerhalt. Noch größer ist die Freude in Taufkirchen - als bester Drittletzter freut sich der SVT über den fixen Ligaverbleib.

Gäste mit früher Führung

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an ein Duell mit offenem Visier zu sehen. Die flotte Partie war keine fünf Minuten alt, als die Gäste in Führung gingen. Jacub Przybylko, der eigentlich in der Regionalliga auf Torejagd geht, in der dritten Liga zuletzt aber nicht erste Wahl war, knallte einen Freistoß in die Mauer, Denis Brozik war im zweiten Versuch erfolgreich und stellte auf 0:1. Danach entwickelte sich in der Waizenauer Arena ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste führten die feinere Klinge, verzeichneten mehr Spielanteile und erarbeiteten sich einige klare Chancen. Zwei davon fand Niklas Klamminger vor - einmal scheiterte der 20-Jährige an SVT-Schlussmann Sebastian Goldberger, bei der zweiten Einschussgelegenheit setzte der Angreifer den Ball am Tor vorbei. Im Konter waren die Taufkirchener aber stets brandgefährlich, tauchten immer wieder vor dem Union-Kasten auf und hätten durchaus ausgleichen oder das Spiel sogar drehen können. Doch bis zur Pause blieb es beim 0:1.

Przybylko entscheidet das Spiel mit einem Doppelpack

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem raschen Gurtener Treffer. Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dukic nahm Przybylko nach einer Flanke von Stephan Murauer den Ball an, ehe der 29-jährige Pole die Kugel unter die Latte knallte. Nach dem zweiten Treffer war die Gästeelf von Trainer Gabriel Schustereder um eine stabilde Abwehr bedacht und legte ihr Spiel defensiver an, die Union gestaltete das Match fortan aber ausgeglichen. Nach rund einer Stunde keimte bei den Hausherren wieder Hoffnung auf, als Jösef Bögl nach einem Freistoß mit der Erfahrung eines 46-Jährigen die Ruhe bewahrte und trocken zum 1:2 einschoss. Doch nur fünf Minuten später gaben die Gurtener darauf die passende Antwort. Nach einem unnötigen Foul an der Outlinie des Taufkirchener Strafraumes verwandelte Przybylko den fälligen Elfmeter. Nachdem die Vorentscheidung gefallen war, mussten beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut zollen. Die Gäste ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, brachten die 3:1-Führung ins Ziel und dürfen in der Relegation nachsitzen.

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

"Ich denke, dass es ein verdienter Sieg war, aufgrund der vielen Taufkirchener Konterchancen hätte das Spiel aber auch einen anderen Verlauf nehmen können. Vor dem Match haben wir nur den Konkurrenten aus Munderfing im Auge behalten und wären aufgrund des FCM-Erfolges in Taiskirchen eigentlich abgestiegen. Erst nach dem Spiel haben wir von der Aufstockung der Landesligen erfahren, freuen uns, dass wir eine zweite Chance erthalten haben und werden versuchen, die Relegation erfolgreich zu gestalten".