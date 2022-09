6 Tore und 4 Platzverweise bei Munderfing gegen Gilgenberg

Details Sonntag, 04. September 2022 13:42

In der 4. Runde der Bezirksliga West traf am Samstag der FC Munderfing zu Hause auf die Union Gilgenberg. Die rund 150 Zuseherinnen und Zuseher in der JP-Service ARENA Munderfing sollten eine spannende Partie mit viele Höhepunkten zu Gesicht bekommen.

Kurioses Eigentor in der 1. Halbzeit

Bereits nach 11 Minuten gingen die Gäste aus Gilgenberg in Führung. Nachdem Munderfings Eduard Zippusch in der Mitte bedrängt wurde, spielte dieser einen Rückpass auf Dramac. Da der Rückpass aber misslang, schlug der Ball aus rund 30 Metern im eigenen Tor ein. 3 Minuten später konnten die Gäste die Führung ausbauen. Nach einem schnellen Konter kam der Ball zu Milos Bilic, welcher sich im 1 gegen 1 gegen Munderfings Schlussmann Dramac durchsetzen konnte. Danach kamen die Heimischen besser in die Partie und wurden vor allem über Standardsituationen gefährlich. In der 29. Minute musste dann Schiedsrichter Martinkovic auf den Elfmeterpunkt zeigen. Den Foulelfmeter verwandelte dann Thomas Gierbl Breitenthaler zum 1:2. Danach kamen beide Teams nur mehr zu Halbchancen und so endete die erste Halbzeit auch mit der Gästeführung.

4 Platzverweise in der 2. Halbzeit

In der 60. Minute wurde es hektisch. Da Munderfings Hannes Esterbauer den Ball auf der Linie mit der Hand klärte, gab es folgerichtig eine Rote Karte und Elfmeter für Gilgenberg. Diesen verwandelte dann auch Adnan Kudic zum 1:3. Da es in der 75. Minute aber Elfmeter auf der anderen Seite gab, wurde die Partie nochmals spannend. Michael Bauböck verwertete zum 2:3 und fortan drängten die Heimischen auf den Ausgleich, da Munderfing es verabsäumte früher für die Entscheidung zu sorgen. Da Senahid Kujovic, Admin Sakic und Tobias Maier frühzeitig vom Schiedsrichter vom Platz geschickt wurden, endete diese Partie mit insgesamt vier roten Karten. Gilgenberg wollte anschließend den Sieg zu acht verteidigen und kamen in der 93. Minute noch zu einem Konter, welchen Bilic erfolgreich abschließen konnte und somit auch den 2:4 Endstand in dieser Partie fixierte.

Stimme zum Spiel (Felix Scharinger Trainer Union Gilgenberg):

„Grundsätzlich ist es in Munderfing immer schwierig, weil es ja ein Derby ist. Meine Spieler sind gut mit den ganzen Situationen umgegangen und haben es in der Unterzahl sehr konzentriert gemacht. Die Leistung und die Einstellung haben gut gepasst und so ist es dann auch ein verdienter Sieg.“

Die Besten:

Frederick Svarovsky, Milos Bilic und Oliver Hauthaler