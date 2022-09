"Remis-Kaiser" feiert in Ranshofen ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 11. September 2022 11:22

In der fünften Runde der Bezirksliga West ging es in der Begegnung zwischen dem WSV-ATSV Ranshofen und der Union Ziegelwerk Senftenbach für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach dem Ende der Spielgemeinschaft mit dem FC Braunau gehen die Ranshofener wieder als eigenständiger Verein an den Start, tun sich nach dem Abstieg aus der Landesliga aber erwartungsgemäß schwer und konnten bislang nur drei Zähler einfahren. Genauso viele Punkte standen vor diesem Wochenende am Union-Konto, die Feichtinger-Elf musste bisher nur eine Niederlage einstecken, aufgrund von nicht weniger als drei Unentschieden kamen die Senftenbacher aber nicht wirklich vom Fleck. Am Samstagnachmittag gelang den Gästen der Befreiungsschlag, feierten Kapitän Jürgen Andessner und Co. mit einem 4:2-Erfolg den ersten Saisonsieg. Die Mannen von Trainer Gerald Probst hingegen mussten im fünften Match die vierte Niederlage einstecken und zieren auch einen Stock tiefer das Ende der Tabelle.

Hausherren mit früher Führung - Union dreht Spiel

Während die Gäste zu passiv agierten, fand der Liga-Neuling auf der Hans Wallisch Sportanlage gut ins Spiel und durfte in der Anfangsphase auf den zweiten Saisonsieg hoffen. Zehn Minuten waren gespielt, als Markus Reitsamer mit einem Pass in Tiefe in Szene gesetzt wurde und der 29-Jährige das Leder im letzten Moment ins lange Eck schlenzte. Dieses Gegentor war für die Union der Weckruf, führte das Team von Spielertrainer Martin Feichtinger auf dem großen Feld fortan die feinere Klinge. In Minute 20 machten die Senftenbacher den Rückstand wett, als Fabian Glasner mit einem langen Pass bedient wurde und das Leder zur Mitte brachte - Jakob Leherbauer fackelte nicht lange, nahm den Ball volley und knallte die Kugel ins Kreuzeck. Nach dem Ausgleich kontrollierte die Union das Geschehen und war über weite Strecken am Drücker. Die Gäste konnten die eine oder andere Chance nicht nutzen, kurz vor der Pause drehte die Feichtinger-Elf dann aber das Spiel. Nach einem missglückten Rückpass der Hausherren spielte Glasner seine Schnelligkeit aus und spitzelte den Ball an Ranshofen-Keeper Nico Tezzele vorbei zum 1:2-Halbzeitstand in die Maschen.

Spannender zweiter Durchgang

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dukic setzten die Senftenbacher nach und suchten die Entscheidung. In Halbzeit zwei waren keine zehn Minuten gespielt, als die Heimischen nach einer Union-Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten und Daniel Schmierer aus kurzer Distanz auf 1:3 stellte. Die Feichtinger-Elf hatte Spiel und Gegner im Griff, nach einer Stunde durften sich die heimischen Fans unter den knapp 150 Besuchern aber über den überraschenden Anschlusstreffer freuen. Nach einer umstrittenen Freistoß-Entscheidung des Unparteiischen ging eine weite Flanke von Edis Omerovic an Freund und Feind vorbei und der Ball zappelte plötzlich in den Maschen. Beinahe wäre den Hausherren sogar der Ausgleich geglückt, nach einer Flanke strich der darauffolgende Schuss jedoch um Haaresbreite am Kreuzeck vorbei. Fünf Minuten vor dem Ende machte die Feichtinger-Elf den Deckel drauf. Der 17-jährige Elias Schröcker, der nach seiner Einwechslung eine Talentprobe ablegte, setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und spielte den Ball in den Rückraum, Jakob Leherbauer ließ sich nicht zwei Mal bitten und fixierte den ersten Senftenbacher Saisonsieg.

Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach:

"Wir konnten das Punktekonto bislang nur spärlich füllen, gegen vorwiegende starke Gegner waren die Leistung aber anspechend. Kompliment an die Mannschaft, die - sieht man von anfänglichen Problemen ab - eine geschlossen starke Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert hat. Mit diesem ungemein wichtigen Dreier konnten wir ins Mittelfeld der Tabelle vorstoßen und sind in etwa dort, wo wir hinwollen. Denn wir haben im Sommer die Mannschaft verjüngt und sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, weitgehend sorgenfrei durch die Meisterschaft kommen zu wollen".