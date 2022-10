FC Munderfing nach drittem Sieg in Serie in ungewohnter Tabellenregion

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 12:02

In der achten Runde der Bezirksliga West kam es in der Begegnung zwischen dem FC Munderfing und der Union Woodstock St. Martin/I. zum Duell zweiter punktegleicher Nachbarn aus der Mitte der Tabelle. Nach zuletzt zwei Siegen am Stück stetzte die Heimelf von Neo-Trainer Philipp Penninger ihren guten Lauf am Samstagnachmittag fort, fuhr mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg den nächsten "Dreier" ein, kletterte auf den sechsten Rang und präsentiert sich - nach jahrelangem Abstiegskampf - aktuell in einer ungewohnten Tabellenregion. Die in der Fremde seit 26. Mai sieglose Union hingegen ging auch in JP-Service Arena leer aus und ergatterte in den letzten fünf Auswärtsspielen nur einen mickrigen Punkt.

Penninger-Elf mit früher Führung

Vor knapp 150 Besuchern verzeichneten die Gäste den besseren Start, das Team von Coach Mathias Bortenschlager konnte ein, zwei gute Chancen aber nicht nutzen. Obwohl Kapitän Thomas Gierbl-Breitenthaler aufgrund eines Muskelfaserrisses passen musste, übernahm der FCM nach zehn Minuten zusehends das Kommando. Kurz nachdem einen Union-Verteidiger nach einem Schuss von Michael Bauböck den Ball gerade noch von der Linie kratzen konnte, brandete in der Arena Jubel auf. Nach einem feinen Pass von Devid Stanisavljevic, Neuerwerbung aus Gilgenberg, war Florian Moser-Werndl, der im Sommer von Lochen nach Munderfing gewechselt war, auf und davon und stellte auf 1:0.

FCM-Kapitän schnürt Doppelpack

Mit der Führung im Rücken ließ die Penninger-Elf Ball und Gegner laufen und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt, der exzellente Gästegoalie Stefan Luser hielt mit tollen Paraden die Union zunächst aber im Spiel. In Minute 25 musste St. Martins Nummer eins aber hinter sich greifen, als Bauböck ins Schwarze traf und die Hausherren auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor der Pause traf Munderfings Kapitän zur Vorentscheidung, als Raphael Stockinger nach einer tollen Einzelleistung querlegte und Bauböck das Leder zum 3:0-Halbzeitstand einschob.

18-Jähriger macht Deckel drauf - Senft sieht Rot

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wimmer machten die Munderfinger den Deckel drauf. Bauböck tanzte zwei Gegenspieler aus, scheiterte dann aber an Keeper Luser, ehe der 18-jährige Moser-Werndl per Abstauber alles klar machte. Die Kicker aus St. Martin waren geschlagen und nach einer Stunde nur noch zu zehnt - nach einem Foul von Michael Harner ließ sich Tomas Senft zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog nach einem Ellbogencheck mit Rot vom Platz. Da die Messe gelesen war und es zudem wie aus Kübeln schüttete, bekamen die Zuschauer in der restlichen Spielzeit nicht mehr allzu viel geboten. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatten die dezimierten Gäste jedoch die große Chance auf den Ehrentreffer, Haris Karic knallte einen Elfmeter allerdings an die Querlatte. Am Ende hätte das Ergebnis noch klarer ausfallen können, doch der überragende Stanisavljevic setzte den Ball in Minute 91 aus aussichtsreicher Position knapp neben die Stange des Union-Kastens.

Franz Spatzenegger, Sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Unsere Mannschaft konnte nahtlos an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Sieht man von den ersten zehn Minuten ab, haben wir das gesamte Spiel dominiert. Wir freuen uns über den dritten Sieg in Folge und fühlen uns in der ungewohnten Tabellenregion wohl. Auch wenn die Liga eng und ausgeglichen ist, sollten wir auch in den folgenden Spielen konstant punkten können".