0:0! Union Taiskirchen mit katastrophaler Chancenverwertung

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 09:58

Am neunten Spieltag der Bezirksliga West kam es zur Begegnung zwischen der Union Raiffeisen Taiskirchen und dem SK WIEHAG Altheim. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenelften trafen zwei Teams aus der unteren Region aufeinander, weshalb es im MKA-Sparkassen-Stadion um wichtige Punkte ging. Die Mannen von Neo-Trainer Markus Runggaldier sind in dieser Saison auf eigener Anlage noch ungeschlagen, trotz einer starken Leistung reichte es für die Union aufgrund einer katastrophalen Chancenverwertung aber nur zu einer Nullnummer. Die "Roten Teufel" blieben im fünften Match in Folge ohne "Dreier", nach zwei Pleiten am Stück konnte der SKA am Samstagnachmittag in der Tabelle aber wieder anschreiben.

Taiskirchener Chancenwucher - Hörmandinger trifft nur die Latte

Über 150 Besucher bekamen von Beginn an dominante Hausherren und in Halbzeit eins ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene zu sehen. Die Taiskirchener starteten Angriff um Angriff und hätten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg stellen können. Doch während Peter Hörmandinger mit einem Kopfball an die Latte Pech hatte, scheiterte die Union in diesem Match an einer desaströsen Chancenverwertung. Die Runggaldier-Elf tauchte immer wieder gefährlich vor dem SKA-Gehäuse auf, Nikolaus Zweimüller und Alexander Deschberger gingen mit tollen Einschussgelegenheiten aber grob fahrlässig um. Zudem legte Altheims 19-jähriger Schlussmann, Dennis Kindlinger, eine Talentprobe ab. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Union kann Altheims talentierten Keeper nicht bezwingen

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hainbuchner hatten die Heimischen Spiel und Gegner fest im Griff, im zweiten Durchgang trat die Union aber nicht mehr dominant auf. Dennoch hatten die Taiskirchener mehrere Möglichkeiten, das Match zu entscheiden, hatten ihr Visier aber auch nach dem Seitenwechsel mangelhaft justiert. Bei der besten Chance der Runggaldier-Elf hatte Zweimüller nach einem Stanglpass die Entscheidung am Fuß, kurz vor dem Abschluss versprang jedoch der Ball, weshalb der 36-jährige Torjäger, der seit über vier Jahren das Union-Trikot trägt, die Kugel über den Kasten knallte. Beinahe hätten die "Roten Teufel" den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, nach einem feinen Pass scheiterte Nico Daskiewicz, alleine vor dem Union-Tor, aber an Keeper Marcel Sandrk. Bis zum Schluss warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer, wurden torlos die Punkte geteilt.

Sandro Helml, Sportlicher Leiter Union Taiskirchen:

"Ich bin schon lange dabei, habe aber selten erlebt, dass man ein Spiel mit einer derartigen Überlegenheit und einer Fülle an Chancen nicht gewinnt. Wir hätten das Match schon in der Anfangsphase entscheiden können, sind am Samstag trotz einer tollen Leistung aber an einer katastrophalen Chancenverwertung gescheitert. Auch wenn wir daheim noch ungeschlagen sind, hilft uns der eine Punkt nicht weiter, zumal uns am kommenden Samstag, in Eggelsberg, eine ungemein schwierige Aufgabe erwartet".