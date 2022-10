Torspektakel in Gilgenberg

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 10:53

Im Spitzenspiel der Bezirksliga West traf in der 9. Runde am Samstagnachmittag die Union Gilgenberg zu Hause auf den USV Eggelsberg-Moosdorf. Während die Gäste mit 17 Punkten von der Tabellenspitze lachten, haben die Heimischen bisher 15 Punkte erobern können und liegen damit auf Platz 4. Somit war für eine spannende und hochklassige Partie alles bereit.

Gilgenberg macht in Halbzeit 1 bereits alles klar

Zu Beginn des Spiels sahen die Zuseher ein Abtasten auf beiden Seiten, wobei dann die Heimischen in der 16. Minute in Führung gingen. Nach einem hohen Ball eilte der Tormann der Gäste aus dem Tor, rutschte dann aber aus und Frederick Svarovsky konnte ins leere Tor abstauben. Die Heimischen wirkten vom Treffer beflügelt und kamen in Folge zu guten Chancen und in der 33. Minute auch zum 2:0. Nach einem Angriff über die rechte Seite spielte Ralph Geisler denn Ball in die Mitte und Marco Ovesny konnte aus kurzer Distanz einnetzen. In den Minuten 38 und 45 konnten dann die Gilgenberger die Führung weiter ausbauen, denn Marco Ovesny und Milos Bilic konnten nach Angriffen über die Seiten jeweils treffen. Die Gäste wurden in Halbzeit 1 lediglich durch Standardsituationen gefährlich, da man aber nicht treffen konnte, ging es mit einem 4:0 für Gilgenberg in die Pause.

Die Heimischen spielen Sieg nach Hause

Die Gäste starteten besser in die 2. Hälfte und versuchten noch etwas mitzunehmen. So kamen sie dann auch in der 54. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einem Foulspiel konnte Yahia Hillermayer per Elfmeter das 4:1 besorgen. Nach einer Flanke stand in der 63. Minute Stefan Schwaiger in der Mitte richtig und konnte sogar noch das 4:2 machen. Die Gäste riskierten alles, jedoch war dann die Luft heraußen und Gilgenberg spielte den Sieg trocken nach Hause. In der 90. Minute sorgte dann Milos Bilic noch nach einem Konter für den 5:2-Endstand.

Stimme zum Spiel (Felix Scharinger, Trainer Gilgenberg):

„Im Endeffekt ist dieses Spiel immer das Highlight der Saison, weil es ein Nachbarschaftsderby ist und wenn es dann auch noch um die Tabellenführung geht, ist das natürlich super. Speziell in der 1. Halbzeit waren wir richtig gut, wenn man 4:0 führt zur Halbzeit dann haben wir sicher viel richtig gemacht.“

Die Besten:

Pauschalllob Gilgenberg