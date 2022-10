Leherbauer-Dreierpack beschert Union Senftenbach zweiten Auswärtssieg

Details Samstag, 15. Oktober 2022 19:44

In der zehnten Runde der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Lasco Lochen und der Union Ziegelwerk Senftenbach. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenzehnten kreuzten zwei Teams aus der unteren Hälfte die Klingen, demzufolge ging es um wichtige Punkte. Nachdem die Heimelf von Trainer Stefan Bischof auf eigener Anlage über drei Jahre lang ungeschlagen geblieben war und von 27 Heimspielen nicht weniger als 24 gewinnen konnte, ist Sand ins Getriebe des Aufsteigers geraten. Die Lochener haben seit geraumer Zeit mit massiven Personalproblemen zu kämpfen und können die Ausfälle nicht kompensieren. Auch am Samstagnachmittag stand der UFC mit leeren Händen da, zog mit 1:3 den Kürzeren, musste die zweite Heimpleite in Folge einstecken und den Platz zum dritten Mal in Serie als Verlierer verlassen. Die in der Fremde in dieser Saison noch ungeschlagene Feichtinger-Elf hingegen verteidigte ihre "weiße Auswärts-Weste" und kletterte nach dem zweiten Auswärtssieg in der Tabelle bis auf den siebenten Rang nach oben.

Torloser erster Durchgang

Vor rund 150 Besuchern waren die Gäste von Beginn an gut im Spiel und hatten das eine oder andere Mal die Führung vor Augen, Jakob Leherbauer und Spielertrainer Martin Feichtinger konnten gute Chancen aber nicht nutzen und scheiterten jeweils an UFC-Schlussmann Manuel Klinger. Nach der Anfangsphase fand der Aufsteiger zusehends besser ins Spiel, die Lochener taten sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Bei einer guten Möglichkeit der Heimischen wurde ein gefährlicher Distanzschuss eine Beute von Gästegoalie Fabian Weilbold. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Senftenbacher Doppelschlag

Beide Mannschaften hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, dieses Vorhaben konnten aber nur die Kicker aus Senftenbach realisieren. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Waldl schlug Fabian Glasner auf der linken Seite eine Flanke, Leherbauer setzte den Ball per Kopf ins lange Eck. Fünf Minuten später stellte die Union die Weichen auf Sieg - wieder war es Leherbauer, der aus rund 20 Metern mit einem Heber erfolgreich war. Nach einer Stunde keimte beim Aufsteiger wieder Hoffnung auf, als Senftenbachs Elias Schröcker im eigenen Strafraum ein Foul beging und UFC-Kapitän Thomas Geier den fälligen Elfmeter verwandelte.

"Man of the Match" sorgt für die Entscheidung

Nach dem Anschlusstreffer bekam die Bischof-Elf die zweite Luft und glaubte an ihre Chance. Die Lochener waren um die Wende bemüht und fanden auch einige Chancen vor, der Ausgleich blieb dem Aufsteiger jedoch versagt. In Minute 85 sorgte der "Man of the Match für die Entscheidung. Nach feiner Vorarbeit des eingewechselten Jürgen Duft setzte sich Leherbauer auf der rechten Seite energisch durch, das 26-jährige Eigengewächs umkurvte auch noch Keeper Klinger und fixierte mit seinem neunten Saisontreffer den 1:3-Endstand.

Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach:

"Unsere Mannschaft hat eine geschlossen starke Leistung abgeliefert und einen absolut verdienten Sieg gefeiert. In der Fremde läuft es bislang ausgezeichnet, haben daheim jedoch mit Problemen zu kämpfen und einige Punkte unnötig liegenlassen. Auch wenn etwas mehr möglich gewesen wäre, sind wir in Summe nicht unzufrieden und bewegen uns aktuell genau in der Mitte der Tabelle".