Daheim nicht zu knacken! Union Taiskirchen dreht Spiel und verteidigt "weiße Heim-Weste"

Details Samstag, 22. Oktober 2022 20:11

Am elften Spieltag der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raifffeisen Taiskirchen und dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Die Mannen von Neo-Trainer Markus Runggaldier ergatterten in den letzten drei Partien nur zwei Punkte, auf eigener Anlage ist die Union in dieser Saison aber noch ungeschlagen. Auch am Samstagnachmittag untermauerten die Taiskirchener ihre Heimstärke, setzten sich mit 3:1 durch und feierten im MKA-Sparkassen-Stadion den vierten Sieg. Der SV hingegen zog in der Fremde zum dritten Mal den Kürzeren und sammelte in den letzten beiden Spielen nur einen Zähler.

Pasecky bringt Gäste mit dem Pausenpfiff in Front

Vor rund 200 Besuchern starteten die Hausherren ungemein druckvoll und kreierten in der Anfangsphase Chancen zur Führung. Nach einem Seitenwechsel von Nikolaus Zweimüller scheiterte Patrick Petershofer an Gästegoalie Manuel Gschaider. Kurz danach schlug die Union den Ball über die Neumarkter Abwehr, Alexander Deschberger verlängerte das Leder mit dem Kopf, ehe Franz Hauer die Kugel über die Latte setzte. Mit zunehmender Spieldauer verlor die Runggaldier-Elf den Faden, während die Gäste immer stärker wurden. Nach rund einer halben Stunde hatte der SV die Führung vor Augen - Union-Schlussmann Marcel Sandrk war schon geschlagen, doch ein Neumarkter Angreifer brachte den Ball nicht im Kasten unter. Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, zappelte das Spielgerät doch noch in den Maschen. Petr Pasecky, Neuerwerbung aus Neukirchen/Walde, wusste ein Missverständnis zwischen Keeper Sandrk und Innenverteidiger Martin Wageneder zu nutzen - der 26-jährige Tscheche nahm dieses Geschenk dankend an und fixierte den 0:1-Pausenstand.

Starke Runggaldier-Elf dreht Spiel

Durchgang zwei begann mit einem Paukenschlag. Kaum hatte Schiedsrichter Puskaric das Match wieder angepfiffen, brandete im Stadion Jubel auf. Kurz nach dem Anstoß zog Deschberger an der Strafraumgrenze ab, Goalie Gschaider konnte den Ball nicht festhalten und Zweimüller glich per Abstauber aus. Nach diesem Treffer nahm die Union das Heft in die Hand, konnte gute Chancen zunächst aber nicht nutzen. Nach rund 70 Minuten war es dann aber so weit, als Jakob Kreuzhuber den Ball mit einem Einwurf ins Spiel brachte, Peter Hörmandinger das Leder verlängerte und Deschberger die Kugel einnickte. Nachdem die Taiskirchener das Spiel gedreht hatten, suchten die Hausherren die Entscheidung. In Minute 85 stachen zwei Union-Joker. Der kurz zuvor eingewechselte Zaid Altayeb setzte sich energisch durch und schlug einen Stanglpass, den der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Johannes Hofinger zum 3:1-Endstand verwertete.

Sandro Helml, Sportlicher Leiter Union Taiskirchen:

"Wir haben gut begonnen, auch in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung abgeliefert und konnten einen verdienten Sieg feiern. Wir sind auf eigener Anlage noch ungeschlagen und führen die Heim-Tabelle an, zudem konnten wir nach einer zuletzt mäßigen Punkteausbeute einen wichtigen Dreier einfahren. Wir haben Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle gefunden, die Mannschaften liegen aber allesamt eng beisammen, demzufolge ist es auch nach hinten nicht allzu weit".