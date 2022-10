Durch einen 3:0 Sieg ist die Union Gilgenberg neuer Tabellenführer

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:20

In der Bezirksliga West traf am Sonntagnachmittag die Union Gilgenberg in der 11. Runde zu Hause auf den SV Waizenauer Taufkirchen/Pram. Während die Heimischen vor dem Spieltag mit 19 Punkten auf Rang 2 in der Tabelle wiederzufinden waren, steckten die Gäste mit 10 Punkten im Tabellenkeller fest. Da die Bezirksliga West in diesem Jahr besonders ausgeglichen ist, durften sich die rund 160 Zuseher trotzdem eine sehr offene und spannende Partie erwarten.

Gilgenberg macht innerhalb von 15 Minuten alles klar

In den ersten 15 Minuten gab es ein Abtasten beider Mannschaften, wobei dann die Gilgenberger immer besser in die Partie fanden. In der 28. Minute war es dann so weit. Nach einem Eckball konnte der Ball nur kurz abgewehrt werden, Milos Bilic reagierte am schnellsten und machte aus kurzer Distanz das 1:0. In der 35. Minute durfte abermals Milos Bilic jubeln. Nach einem Distanzschuss aus rund 25 Metern konnte Taufkirchens Tormann Mantler den Ball zwar noch an die Latte lenken, von dort sprang das Spielgerät aber vor die Füße von Bilic, der trocken einschieben konnte. Da nach einem hohen Ball über die Verteidigung Marco Ovesny in der 43. Minute den herauseilenden Tormann überlupfte, ging es mit einem 3:0 in die Pause.

Gilgenberg holt sich den „3er“

In der 2. Halbzeit sahen die Zuseher eine ausgeglichene Partie ohne große Highlights. Gilgenberg war weiter bemüht und spielte den Sieg trocken nach Hause, da die Taufkirchner an diesem Tag einfach auch zu ungefährlich in der Offensive agierten. Da dann auch noch Florian Schneebauer in der 62. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb/Rot Karte sah, beendeten die Gäste die Partie nur zu 10.

Stimme zum Spiel (Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg):

„Grundsätzlich trainiert die Mannschaft sehr gut und die Spieler sind sehr motiviert. Wir schwimmen gerade auf der Erfolgswelle und wollen auch die letzten beide Spiele noch gewinnen.“

Die Besten:

Pauschalllob Gilgenberg