Eggelsberg-Moosdorf gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 09:18

In der 12. Runde der Bezirksliga West traf am Samstagnachmittag der USV Eggelsberg-Moosdorf zu Hause auf den TSV Utzenaich. Nach zuletzt 4 sieglosen Spielen wollten die Heimischen in dieser Partie endlich wieder voll punkten, um auch nicht den Anschluss an die Tabellenspitze in der sehr ausgeglichenen Bezirksliga West zu verlieren. Die Gäste aus Utzenaich gingen in den letzten 3 Spielen ebenfalls als Verlierer vom Platz und hätten mit einem Sieg einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen können.

Utzenaich kontrolliert 1. Halbzeit

Utzenaich startete gut in die Partie und kontrollierte die 1. Halbzeit, da sie immer wieder gefährlich über die linke Seite nach vorne kamen. In der 27. Minute fiel dann auch der Führungstreffer für die Gäste. Saban Muratovic wurde in die Tiefe geschickt und verwertete souverän zur verdienten Führung. Die einzige Chance der Heimischen vergab Thomas Stöllberger, doch sein Abschluss viel zu ungefährlich aus, wodurch es mit einem 0:1 in die Pause ging.

Heimischen sichern sich in der Nachspielzeit 3 Punkte

Die Heimischen starteten engagiert in die 2. Halbzeit und wurden in der 59. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Nico Aberer einen perfekten Stanglpass in die Mitte und Stefan Schwaiger musste das Spielgerät nur mehr über die Linie drücken. Nun war Eggelsberg-Moosdorf die klar bessere Mannschaft, doch in der 66. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball auf die erste Stange köpfte Saban Muratovic zum 1:2 ein. Doch die Führung sollte nicht lange halten, denn Yahia Hillermayer glich 4 Minuten später wieder aus. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Richard Schmidsberger den Ball in die Mitte. Schwaiger ließ den Ball auf den besser positionierten Hillermayer durch und dieser machte das 2:2. Da Utzenaichs Zeppetzauer den Ball nur an die Latte schoss, blieb es weiter spannend und in der 93. Minute konnte Nico Aberer das 3:2 für die Heimischen erzielen. Nach einem Angriff über links kam das Spielgerät in die Mitte, Aberer nahm sich den Ball einmal mit und schloss präzise ab. In der 97. Minute sah dann noch Utzenaichs Thomas Gruber die Gelb/Rote Karte, da sonst nichts mehr passierte in der Nachspielzeit, konnten sich die Heimischen über einen 3:2- Heimsieg freuen.

Stimme zum Spiel (Petar Dimitrov, Trainer Eggelsberg-Moosdorf):

„Unsere Schwäche in den letzten Spielen ist es, dass wir zwei Gesichter zeigen. Wir zeigen eine gute und eine schlechte Halbzeit und für uns war es jetzt sehr wichtig, dass wir wieder gewonnen haben und dass wir aus der negativen Spirale herauskommen.

Die Besten:

Pauschalllob Eggelsberg-Moosdorf