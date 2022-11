Achter Sieg in Serie! FC Munderfing feiert historischen Herbstmeistertitel

Details Samstag, 05. November 2022 17:47

In der Bezirksliga West empfing der FC Munderfing die Union SGS Dorf/Pram zum Top-Spiel der 13. Runde. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Viertplatzierten hatten beide Mannschaften die Chance auf den Herbstmeistertitel. Die Heimelf von Erfolgs-Trainer Philipp Penninger, der erst seit Sommer die Verantwortung trägt, konnte aus eigener Kraft den Sack zumachen. Aber auch die Union liebäugelte insgeheim mit der Herbst-Krone. Nach sieben Siegen in Serie setzten die Munderfinger ihren beeindruckenden Lauf am Samstagnachmittag fort und feierten nach einem 3:2-Erfolg erstmals in der Bezirksliga den Herbstmeistertitel. Die Gäste hingegen mussten binnen Wochenfrist den Platz zum zweiten Mal als Verlierer verlassen und ergatterten in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Gäste mit Blitzstart - Tabellenführer dreht Spiel

Mit einem Auswärtssieg hatten die Gäste die Chance auf den Herbstmeistertitel und verzeichneten vor über 150 Besuchern einen exzellenten Start. In der JP-Service Arena waren nur drei Minuten gespielt, als Dominik Gehmaier einen Corner direkt verwandelte und das 31-jährige Eigengewächs der Union auf 0:1 stellte. Doch der Tabellenführer ließ sich davon nicht beirren, nahm das Heft in die Hand und bestimmte fortan das Geschehen. Mitte der ersten Halbzeit drehte die Penninger-Elf das Spiel. Zunächst kam Florian Moser-Werndl nach einer Flanke von Adnan Brkovic mit dem Kopf vor Gästegoalie Florian Sageder an den Ball und glich aus. Fünf Minuten später startete der FCM einen Angriff über die linke Seite. Mehrere Schüsse wurden zunächst geblockt, ehe Michael Bauböck nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz auf 2:1 stellte. Die Munderfinger setzten nach und wollten das Match vorzeitig entscheiden, Bauböck und Moser-Werndl konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Da Kapitän Thomas Gierbl-Breitenthaler nur die Latte traf, blieb es bis zur Pause bei der knappen Munderfinger Führung.

Bauböck schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedrichter Haslbauer machte die Gästeelf von Trainer Mario Mitrovic ordentlich Dampf und versuchte, das Blatt zu wenden. Die Kicker aus Dorf hatten in Halbzeit zwei mehr vom Spiel, agierten aber nicht zwingend. Der Tabellenführer stützte sich auf eine kompakte Abwehr und ließ nicht allzu viel zu. Nach 70 Minuten brandete in der Arena wieder Jubel auf, als Moser-Werndl den Ball zur Mitte brachte und der freistehende Bauböck das Leder ins lange Eck setzte. Am Beginn der Schlussviertelstunde keimte bei der Union wieder Hoffnung auf. Nach einem hohen Ball verschätzte sich ein Munderfinger Verteidiger, der eingewechselte Lucas Steinmetz wusste die zu nutzen und machte die Partie wieder spannend. Auch wenn die Mitrovic-Elf bei Standards stets gefährlich war, hatten die Hausherren das Geschehen weitgehend im Griff und brachten den knappen Vorsprung ins Siel. Danach brachen in Munderfing alle Dämme, feierte der FCM ausgelassen den erstmaligen Herstmeistertitel in der Bezirksliga.

Matthias Spitzer, stellvertretender Sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Es war ein verdienter Sieg, hätten den Sack aber schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen. Wir konnten die sensationelle Serie fortsetzen und feiern nach dem achten Dreier in Folge einen historischen Herbstmeistertitel. Wir waren in den letzten Jahren stets im Abstiegskampf präsent, demzufolge war dieser goldene Herbst nicht zu erwarten. Aber wir hatten im Sommer am Transfermarkt ein glückliches Händchen, haben die Neuerwerbungen ebenso wie Neo-Trainer Philipp Penninger voll eingeschlagen. Auch wenn wir uns über den Herbstmeistertitel riesig freuen, wissen wir, wo wir herkommen, demzufolge ist der Aufstieg in die Landesliga kein erklärtes Ziel und aus heutiger Sicht auch kein Thema".