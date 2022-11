Riedau gelingt der Lucky Punch und gewinnt

Details Sonntag, 06. November 2022 12:41

Am Samstagnachmittag traf der UFC Lochen in der 13. Runde der Bezirksliga West zu Hause auf den SV Riedau. Während die Heimischen vor der Partie mit lediglich 12 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederzufinden waren, verbesserten sich die Gäste nach einem schwachen Saisonstart und lagen mit 14 Punkten auf Platz 10. Da die Bezirksliga West in diesem Jahr besonders ausgeglichen ist, wollten sich beide Teams im letzten Spiel im Herbst etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Riedau dominiert Halbzeit 1

Riedau startete gut rein und dominierte eigentlich auch die 1. Halbzeit, wobei aber die Heimischen in der 18. Minute durch Michael Schwab in Führung gingen. Nach einem Freistoß von der Seite kam der Ball in die Mitte und Schwab konnte zur Führung einköpfen. Die Gäste kamen aber in der 28. Minute zum Ausgleich. Niklas Aigner stand nach einem Eckball von der rechten Seite in der Mitte richtig und köpfte zum 1:1 ein. Kurz vor der Pause hätte Alexander Stiglmayr die Gäste in Führung bringen können. Er kam rund 8 Meter vor dem Tor an den Ball, doch sein Schuss aus spitzem Winkel ging über das Tor, wodurch es mit dem 1:1 in die Pause ging.

Treffer in der Nachspielzeit bringt den Gästen den Sieg

In der 2. Hälfte wurde das Spiel hektischer und härter, wodurch es viele Fouls und Freistöße gab. Lochen zeigte sich verbessert, wobei die Gäste aus Konter immer wieder gefährlich wurden. Thomas Geier konnte in der 65. Minute dann für die Heimführung sorgen. Er konnte nach einem Freistoß und einem vermeintlichen Foul am Gästetormann das 2:1 erzielen. Doch die Führung sollte keine 60 Sekunden halten, denn im direkten Gegenzug brachte Jannik Wesner eine Hereingabe von der linken Seite gefährlich vor das Tor und Gerhard Lettner konnte den Ball nur noch ins eigene Tor klären. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen und spielten auf den Siegtreffer. Dieser gelang dann schlussendlich den Gästen. Nach einem Eckball in der 92. Minute konnte Lochen den Ball nicht gut klären und Lukas Starzengruber kam rund 20 Meter vor dem Tor an den Ball. Sein flacher Schuss landete zum vielumjubelten Siegtreffer in den Maschen.

Stimme zum Spiel (Roland Hofpointner, Trainer Riedau):

„Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit den 17 Punkten. Das Spiel spiegelt unsere Herbstsaison wider. Glücklicherweise haben wir das 2:3 gemacht, weil wir oft den entscheidenden Treffer gegen uns bekommen haben. Ich muss hier meiner ganzen Mannschaft ein Kompliment machen.

