Sensationelle Munderfinger Siegesserie findet gegen Feichtinger-Elf jähes Ende

Details Samstag, 01. April 2023 18:25

In der Bezirksliga West empfing der FC Munderfing den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting zum Top-Spiel der 16. Runde. Im Kräftemessen zwischen dem souveränen Tabellenführer und dem Fünftplatzierten durften sich die Fans auf ein interessantes Match freuen. Am 10. September 2022 musste der FCM zum letzten Mal den Platz als Verlierer verlassen, seither eilte die Penninger-Elf von Sieg zu Sieg und fuhr am Stück sensationelle zehn "Dreier" ein. Am Samstagnachmittag fand die beeindruckende Munderfinger Serie ein jähes Ende, zogen Kapitän Thomas Gierbl-Breitenthaler und Co mit 1:3 den Kürzeren und mussten im neunten Heimspiel die dritte Niederlage einstecken. Die Mannen von Spielertrainer Andreas Feichtinger hingegen setzten sich nach einem 3:2-Erfolg im Hinspiel auch in der JP-Service Arena durch und nahmen nach dem achten Saisonsieg drei Punkte mit auf die Heimreise.

Kapitän bringt Ligaprimus in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Feichtinger entwickelte sich ein ausgeglichenes und offenes Match mit der einen oder anderen Chance auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten setzte der Ligaprimus die erste Duftmarke, als Michael Bauböck sich auf der rechten Seite energisch durchsetzte, Außenverteidiger Fabian Mairinger austanzte, den Ball in den Rückraum spielte und Gierbl-Breitenthaler das Leder unter die Latte setzte. Die Neumarkter ließen sich davon nicht beirren, boten dem Tabellenführer weiterhin die Stirn und tauchten immer wieder gefährlich vor dem FCM-Gehäuse auf. Während Tobias Lehner einen Heber über den Munderfinger Kasten setzte, scheiterte Neumarkts neuer Legionär aus Tschechien, Filip Navratil, mit einem Kopfball an Torwart Filip Dramac. Die Mannen von Coach Philipp Penninger behaupteten die hauchdünne Führung und durften in der Pause auf den elften Sieg in Serie hoffen.

Starke Gäste drehen Spiel

Auch nach Wiederbeginn begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, war das Match auch im zweiten Durchgang umkämpft und blieb spannend. Mitte der zweiten Halbzeit nahm für den Tabellenführer dann das Unheil seinen Lauf. Andreas Maier brachte Lehner im Strafraum der Heimischen zu Fall - Petr Pasecky verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1. Nach dem Ausgleich übernahmen die Gäste das Kommando und schlugen fünf Minuten später erneut zu. Nach einem Neumarkter Angriff über die rechte Seite und einem Querpass setzte Lehner den Ball mit links ins lange Eck. Nach diesem Treffer ließen die Hausherren die Köpfe hängen, ehe die Feichtinger-Elf am Beginn der Schlussviertelstunde den Sack zumachte - der eingewechselte Hakan Celepci steckte durch, alleine vor dem FCM-Gehäuse gab der 23-jährige Navratil Goalie Dramac das Nachsehen und stellte auf 1:3. Die Neumarkter ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, brachten den klaren Vorsprung ohne Probleme ins Ziel und setzten sich gegen den Tabellenführer zum zweiten Mal in dieser Saison durch.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter SV Neumarkt/Pötting:

"Unser Team hat über weite Strecken eine ausgezeichnete Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Wir haben nach dem Gegentor die Ruhe bewahrt, waren vor allem in der zweiten Halbzeit die stärkere Mannschaft und haben in dieser Phase das Spiel gedreht. Pauschallob an alle Spieler zu einer geschlossen starken Leistung und einem tollen Sieg".

