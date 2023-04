Union Gilgenberg siegt bei Torspektakel gegen Union Senftenbach

Details Samstag, 01. April 2023 21:47

In der 16. Runde der Bezirkliga West hatte die Union Ziegelwerk Senftenbach die Druckhaus Adame Union Gilgenberg zu Gast. Senftenbach ist mit zwei Siegen in das Frühjahr gestartet und lag vor der Partie mit 25 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Gilgenberg hatte nach der Auftaktniederlage den zweiten Tabellenplatz an Union Dorf abgeben müssen, nach einem Sieg im zweiten Spiel lag man mit 27 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Das Hinspiel endete mit einem 2:2 Unentschieden. Dieses Mal konnte die Union Gilgenberg nach einem guten Fußballspiel mit 4:2 gewinnen und konnte sich somit wieder den zweiten Platz zurückerobern, da die Union Dorf zu Hause gegen den SV Taufkirchen mit 0:2 unterlag.

Gäste kommen besser in die Partie

Bereits in der 9. Minute können die Gäste dank eines Elfmeters durch Ralph Geisler in Führung gehen. In weiterer Folge ist es ein enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, von denen aber keine den Weg ins Tor findet. In der zweiten Hälfte dauert es wieder nicht lange bis ein Tor fällt. In der 57. Spielminute bekommt Gilgenberg einen Eckball zugesprochen, den Frederick Svarovsky per Kopf zum 2:0 verwandeln kann.

Gilgenberg entgleitet das Spiel

In der 68. Minute schlägt Amir Fatimic den Ball nach einem Getümel im Strafraum unglücklich ins eigene Tor und verkürzt damit auf 1:2. Nur kurze Zeit später in der 75. Minute schlägt Martin Feichtinger einen Freistoß von der Seite in die Mitte, der an Freund und Feind vorbeifliegt und ins gegnerische Tor kullert. Innerhalb von nur 8 Minuten verspielen die Gäste eine 2:0-Führung und es hätte fast noch schlimmer kommen können.

Hektische Schlussphase

In der 77. Minute entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für Senftenbach. Gilgenbergs Schlussmann kann den Strafstoß aber zum Glück parieren. Anschließend kommt Gilgenberg noch einmal sensationell zurück in die Partie. In der 85. Minute verwertet Hüseyn Hüsenzade einen Abpraller aus knapp zwanzig Meter zur 3:2-Führung für seine Mannschaft. In der 90. Minute bekommt Gilgenberg wieder einen Elfmeter zugesprochen. Ralph Geisler übernimmt erneut die Verantwortung und kann erneut verwerten. Die Union Gilgenberg gewinnt ein spanndendes Spiel gegen die Union Senftenbach, das aber auch anders hätte ausgehen können.

Stimme zum Spiel:

Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg:

"Es war grundsätzlich ein sehr enges Spiel. Senftenbach war gut drauf nach seinen zwei Siegen, das wussten wir. Nach der Führung zum 2:0 haben wir das Spiel leider nochmal aus der Hand gegeben. Wenn Senftenbach den Elfmeter verwandelt hätte, dann hätten sie das Spiel auch gewonnen. Das ist eine sehr enge Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Ein bisschen Glück gehört dazu. Mit dem Ergebnis sind wir grundsätzlich zufrieden, es war ein verdienter Sieg."

