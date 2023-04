Torloser Krisengipfel in Lochen

Details Sonntag, 02. April 2023 11:56

In der 16. Runde der Bezirksliga West empfing der UFC Lasco Lochen den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf zum Krisengipfel. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Siebenten wollten beide Mannschaften nach langer Zeit wieder in die Spur finden. Während der Nachzügler nach acht Pleiten in Serie mit schwerem Rucksack ins Match ging, zog die Dimitrov-Elf in den letzten drei Partien den Kürzeren. Hüben wie drüben fand man auch am Samstagnachmittag nicht auf die Siegerstraße zurück, mit einem torlosen Unentschieden konnten aber beide Teams in der Tabelle wieder anschreiben, die Lochener warten jedoch seit bereits 295 Minuten vergeblich auf einen Treffer.

Ereignisarme 45 Minuten

Aufgrund der Pleitenserien bekamen rund 200 Besucher von Beginn an zwei verunsicherte Mannschaften zu sehen. Auf tiefem, aber gut bespielbarem Boden hatten zudem beide Teams mit dem starken Wind zu kämpfen. In der Lasco Arena entwickelte sich ein ereignisarmes Match, in dem sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Hüben wie drüben stützte man sich auf eine kompakte Hintermannschaft, zudem fehlten beiden Offensivreihen die nötige Durchschlagskraft bzw. die zündenden Ideen. Nach 45 Minuten ohne nennenswerten Höhepunkten ging es torlos in die Pause.

Keine Tore und keine Karten - Eggelsberger Aluminiumtreffer

Auch nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Muckenhammer, der in dieser Parte keine einzige Karte zücken musste, neutralisierten sich die Teams über weite Strecken. Nach 65 Minuten hätten die Mannen von Coach Stefan Bischof, der eine Sperre absitzen musste, weshalb Co-Trainer Senad Hamzic die Verantwortung trug, beinahe den Torfluch gebannt, doch Gästegoalie Jeffrey Stieglbauer, der nach einem Gastspiel in Grödig in der Winterpause wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, entschärfte einen Kopfball von Gerhard Lettner mit einer tollen Parade. In der Schlussphase hatten die Gäste plötzlich den Sieg vor Augen, nach einem Schuss aus rund 25 Metern klatschte die Kugel aber an die Latte. So warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf einen Treffer.

Reinhard Aigner, stellvertretender Sportlicher Leiter UFC Lochen:

"Auch wenn uns der Punkt nicht wirklich weiterhilft, konnten wir nach einer schlimmen Pleitenserie zumindest in der Tabelle wieder anschreiben. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgeben, auch Coach Bischof steht nicht zur Diskussion, dennoch ist die Situation nicht einfach, tun uns in der Offensive ungemein schwer, kreieren kaum Chancen und machen keine Tore. Doch vielleicht platzt am Oster-Wochenende der Knoten, denn am Karsamstag haben wir gegen die formstarken Neumarkter nichts zu verlieren".

