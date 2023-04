UFC Lochen bannt Torfluch und findet mit erstem Sieg seit 25. September 2022 aus der Krise

Details Sonntag, 23. April 2023 13:09

In der 19. Runde der Bezirksliga West erwarteten die Experten in der Begegnung zwischen der Union Raiffeisen Taiskirchen und dem UFC Lasco Lochen einen (klaren) Heimsieg. Denn die Mannschaften gingen unter gegensätzlichen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle. Während die Union seit neun Spielen ohne Niederlage und zudem auf eigener Anlage in dieser Saison ungeschlagen war, ergatterte der Nachzügler in den letzten neun Partien nur einen mickrigen Punkt und hatte 2023 bislang keinen einzigen Treffer erzielt. Doch im zweiten Match nach dem Comeback von Spielertrainer Stefan Bischof platzte beim UFC der Knoten. Nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel fanden die Lochener am Samstagnachmittag mit einem überraschenden 3:2-Sieg aus der Krise und schickten nach dem ersten "Dreier" seit 25. September 2022 die "Rote Laterne" nach Ranshofen. Die Runggaldier-Elf hingegen musste den Platz erstmals seit 1. Oktober als Verlierer verlassen.

Deschberger bringt Favoriten in Front - Schwab bannt Lochener Torfluch mit Doppelpack

Im MKA-Sparkassen-Stadion bekamen die Zuschauer von Beginn an ein munteres Hin und Her zu sehen. Die neuformierte Lochener Mannschaft - mit Julian Maislinger oder Reinhard Aigner mussten etablierte Stammkräfte auf der Bank Platz nehmen - versteckte sich nicht und bot dem Favoriten die Stirn. Doch nach 20 Minuten durften sich die heimischen Fans über die Führung freuen und liebäugelten bereits mit dem siebenten Taiskirchener Saisonsieg - nach einem Einwurf der Hausherren stellte Alexander Deschberger auf 1:0. Das bisherige Schlusslicht schüttelte den Schock rasch aus den Kleidern und drehte das Spiel noch vor der Pause. Ausgerechnet Stürmer Michael Schwab war es, der seine hartnäckige Ladehemmung beseitigte und nach 417 Minuten ohne UFC-Treffer den Lochener Torfluch bannte. Dominik Schubert, Neuerwerbung aus Eugendorf, marschierte auf der rechten Seite unwiderstehlich durch und schlug eine Flanke, die Schwab verwertete. In Minute 40 schnürte der 25-jährige Angreifer einen Doppelpack - nach einer erneuten Hereingabe von Schubert war es abermals Schwab, der den 1:2-Halbzeitstand besiegelte.

Lochens 41-jähriger Spielertrainer sorgt für die Entscheidung

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Chinta brandete im Stadion wieder Jubel auf, als Peter Hörmandinger einen Corner einnickte. Nach dem Ausgleich ging es zwar hin und her, die Zuschauer bekamen in Halbzeit zwei jedoch ein von vielen Fouls geprägtes Spiel, hüben wie drüben aber keine klaren Chancen zu sehen. Als es bereits nach einer Punkteteilung aussah, sorgte Lochens 41-jähriger Spielertrainer für die Entscheidung. In Minute 85 war Schubert auf der linken Seite nicht zu stoppen, die 27-jährige Neuerwerbung brachte den Ball zur Mitte, Bischof stand goldrichtig und setzte die Kugel ins lange Eck. Ein zweites Mal ließen sich die Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen, brachten mit vereinten Kräften den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und feierten nach sieben langen Monaten wieder einen Sieg.

Stefan Bischof, Spielertrainer UFC Lochen:

"Am Samstag hat wohl niemand mit uns gerechnet und hatten eigentlich keine Chance, aber die haben wir eindrucksvoll genutzt. Mit diesem Sieg, der letztendlich auch verdient war, haben wir ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Es war aber nur ein allererster Schritt in die richtige Richtung. Denn dieser Dreier hat nur dann einen entsprechenden Wert, wenn wir am kommenden Samstag, im Kellerderby gegen Ranshofen, nachlegen können".

