Union Senftenbach dreht Spiel gegen St. Martin/I. in letzter Minute

In der 20. Runde der Bezirksliga West kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Ziegelwerk Senftenbach und der Union St. Martin im Innkreis. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit 26 Punkten auf dem siebten Platz in der Tabelle. Nach einem guten Start ins Frühjahr mit zwei Siegen konnte man die letzten drei Spiele nicht mehr gewinnen, zwei davon gingen sogar verloren. Noch keinen einzigen Sieg in der Rückrunde konnten die Gäste aus St. Martin feiern. Sie liegen vor der Partie auf dem 10. Tabellenplatz. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Dieses Mal ging Senftenbach mit 2:1 als Sieger vom Platz, wobei es lange Zeit nach einem Sieg für die Gäste ausgesehen hat.

Senftenbach von Beginn an klar überlegen

Die Gastgeber sind von Beginn an die bessere Mannschaft. Bereits in der zweiten Minute kommt man durch Patrick Baumann zur ersten Chance, aber St. Martins Stefan Luser kann den Ball noch abwehren. Der Torwart der Gäste kann sich in weiterer Folge noch öfters auszeichnen. In Minute neun sowie in Minute zwölf verhindert er durch zwei Glanzparaden die Führung für den Gegner. Dafür ist es seine Mannschaft, die in der 19. Minute völlig überraschend in Führung geht. Raphael Fischer nutzt eine Unstimmigkeit zwischen Torhüter und Abwehr eiskalt aus und erzielt das 1:0 für seine Mannschaft. Bis zur Halbzeit erspielt sich Senftenbach noch viele weitere Chancen. In Minute 22 steht Dominik Goldberger alleine vor dem Torhüter, aber er knallt den Ball an den Pfosten. In Minute 35 ist es Daniel Praschl, der den Ball an die Latte haut. Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit versucht es Patrick Baumann per Volley, abe der Ball geht über das Tor.

Alles beim Alten in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Halbzeit gehen die Gastgber mit ihren Chancen viel zu verschwenderisch um. Bis kurz vor Schluss erspielt man sich unzählige, zum Teil auch hochkarätige Chancen, aber es will einfach kein Tor gelingen. In der 85. Minute startet der eingwechselte Dominik Grochar einen Angriff über die linke Seite. Seinen Stanglpass verwertet Daniel Praschl mit einem sehr überlegten Schuss ins lange Eck zum langersehnten und mehr als verdienten Ausgleich. Dominik Grochar sollte noch ein weiteres Mal in Erscheinung treten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit holt er für seine Mannschaft einen Elfmeter heraus. Daniel Schmierer übernimmt die Verantwortung und bringt seine Mannschaft kurz vor Schluss doch noch in Führung. Senftenbach kann sich am Ende doch noch für seine Leistung belohnen, St. Martin muss hingegen weiterhin auf einen vollen Erfolg in der Rückrunde warten.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Weibold, Obmann Union Senftenbach:

"Wir haben heute 90 Minuten lang nur in eine Richtung gespielt. Wir hätten zur Halbzeit eigentlich schon mit zwei oder drei Toren führen müssen. St. Martin hat mit der ersten Chance die Führung erzielt. Aufgrund des Spielverlaufs ist der Sieg verdient, auch wenn wir nicht mehr unbedingt damit gerechnet haben."

Die Besten: Dominik Grochar und Daniel Praschl

