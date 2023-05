Rettungseinsatz in der Putzprofi Arena! SV Neumarkt/Pötting fährt in Unterzahl nächsten "Dreier" ein

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:59

In der 21. Runde der Bezirksliga West stand die Begegnung zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Sechstplatzierten war die formstarke Heimelf von Coach Andreas Feichtinger zu favorisieren. Obwohl die Neumarkter aufgrund eines Platzverweises nach einer halben Stunde nur noch zu zehnt waren, behielten Kapitän Manuel Gschaider und Co. nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel am Samstagnachmittag mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand und feierten den fünften Sieg am Stück. Die Dimitrov-Elf hingegen stand nach zwei Unentschieden binnen Wochenfrist in der Putzprofi Arena mit leeren Händen da. Kurz nach der Pause rückte der Fußball in den Hintergrund, als sich ein Neumarkter verletzt hatte, die Rettung gerufen werden musste und der Hubschrauber am Platz gelandet war, doch glücklicherweise konnten die Sanitäter keine schwere Verletzung feststellen.

Feichtinger-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Vor rund 150 Besuchern übernahm die Feichtinger-Elf sofort das Kommando, erarbeitete sich ein klares Übergewicht und schlug aus der Dominanz nach 20 Minuten Kapital. Nach einem Querschläger in der Eggelsberger Abwehr zog Petr Pasecky an der Strafraumgrenze ab und knallte die Kugel unter die Latte. Zehn Minuten später musste Gästegoalie Lukas Veverca abermals hinter sich greifen, als die Hausherren auf der rechten Seite einen Konter fuhren, Tobias Lehner einen Stanglpass schlug und Filip Navratil den Ball im kurzen Eck versenkte.

Moser sieht Rot - Gästen gelingt in Überzahl Anschlusstreffer

Kurz danach, Aufregung in der Arena. Nach einem weiten Ball der Gäste beging Simon Moser als letzter Mann ein Handspiel und flog für dieses Vergehen mit Rot vom Platz. Nach dem daraus resultierenden Freistoß konnten die Neumarkter eine brenzlige Situation nicht klären, ehe nach dem Abschluss von Kilian Steiner das Leder in den Maschen zappelte. Kurz vor der Pause erhitzten sich die Gemüter abermals. Zunächst machte Neumarkt-Schlussmann Gschaider eine Doppelchance der Gäste zunichte, wenig später klatschte der Ball an die Oberkante der Latte. Da es aufgrund einer vermeintlichen Abseitsentscheidung zu heftigen Reklamationen kam, musste der Ordnerdienst einschreiten. Nachdem ein Neumarkter Funktionär des Platzes verwiesen worden war, ging es mit einer knappen Führung der Heimischen in die Kabinen.

Rettungseinsatz kurz nach der Pause

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hofinger trat Neumarkts Kevin Wagner in ein Loch, verletzte sich dabei am Rücken und musste ausgewechselt werden. Da der 28-Jährige sich kaum bewegen konnte, musste die Rettung gerufen werden. Die Sanitäter konnten zunächst eine Wirbelverletzung nicht ausschließen und verständigten den Notartzt-Hubschrauber, der wenig später am Platz landete. Letztendlich konnte aber keine schwere Verletzung festgestellt werden, weshalb Wagner mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert wurde.

10 Neumarkter machen Sack zu

Nach der Auswechslung von Wagner standen die Hausherren tief, stützen sich auf eine kompakte Defensive und lauerten auf Konter. Die Eggelsberger versuchten, Akzente zu setzen, konnten die numerische Überzahl aber nicht wirklich nutzen. Die dezimierten Neumarkter schalteten immer wieder schnell um und kamen zu guten Chancen. Nachdem Lehner einen Kopfball knapp über den Kasten gesetzt hatte, machten die zehn verbliebenen Hausherren Mitte der zweiten Halbzeit den Sack zu. Pasecky schlug auf der rechten Seite eine weite Flanke, Oliver Dieplinger legte den Ball geschickt zurück und Lehner knallte die Kugel in die Maschen. Darauf wusste die Dimitrov-Elf keine Antwort. Das Ergebnis hätte am Ende noch klarer ausfallen können, die Heimischen spielten den einen oder anderen Konter aber nicht konsequent zu Ende.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter SV Neumarkt/Pötting:

"Kevin hatt Gottseidank keine schwere Verletzung erlitten, sich vermutlich das Kreuz verrissen bzw. einen Nerv eingeklemmt. Er hat einige Infusionen erhalten, inzwischen geht es ihm aber wieder gut und kann heute das Krankenhaus wieder verlassen. Unsere Mannschaft hat eine geschlosse starke Leistung abgeliefert und nach dem Platzverweis tolle Moral bewiesen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei