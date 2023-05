Union Dorf/Pram beweist Kampfgeist und schlägt USV Eggelsberg in Nachtragsspiel

Details Freitag, 19. Mai 2023 09:38

An Christi Himmelfahrt fand das Nachtragsspiel der 18. Runde der Bezirksliga West zwischen der Union SGS Dorf an der Pram und dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf statt. Die Gastgeber konnten aus den letzten fünf spielen drei Siege und ein Unentschieden holen, die Gäste hingegen nur einen Sieg und ein Unentschieden. Die Union Dorf liegt vor der Partie auf Rang drei, Eggelsberg auf Rang sieben. Im Hinspiel im Herbst konnte Eggelsberg einen furiosen 4:0-Heimsieg über die Dorfer feiern. Dieses Mal ging die Union Dorf nach einer tapferen Leistung mit 3:2 als Sieger vom Platz.

Dorf von Beginn an spielbestimmend

Die Gastgeber sind von Beginn an die bessere Mannschaft und haben das Spiel fast vollständig unter Kontrolle, wirklich gefährlich sind sie in der Anfangsphase allerdings noch nicht. Nur bei bei Standards kommt die Mannschaft von Krisztian Beregszaszi zu Möglichkeiten. So wie in der neunten Minute, als Noah Parzer nach einer Ecke am Sechzehnmeterrand an den Ball kommt und abzieht. Der Torhüter der Gäste kann den Ball noch rechtzeitig über das Tor lenken. In den nächsten 15 Minuten verläuft das Spiel nur in eine Richtung. In der 30. Minute fällt dann auch endlich der lang ersehnte Führungstreffer für die Union Dorf. Nach einem schönen Pass in die Tiefe steht Dominik Gehmaier völlig alleine vor dem Torhüter und schiebt den Ball in die linke untere Ecke. In der 34. Minute allerdings können die Gäste mit ihrer ersten Möglichkeit ausgleichen. Ein weiter Ball nach vorne reicht um die Abwehr der Dorfer auszuhebeln. Stefan Schwaiger überhebt den heurausgestürmten Torhüter mit sehr viel Gefühl zum Ausgleich. In Minute 41. schlägt Eggelsberg einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum. Nach einem missglückten Klärungsversuch landet der Ball vor den Füßen des völlig freistehenden Yahia Hillermayer, der den Ball zur Führung für seine Mannschaft einschiebt. Die Gäste aus Eggelsbärg machen aus ihren ersten zwei Chancen gleich zwei Tore und fast noch ein drittes. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kommt Hillermayr wieder völlig freistehend zum Kopfball, aber der Ball geht weit am Tor vorbei.

Hausherren kämpfen sich zurück

Auch in der zweiten Halbzeit ist die Union Dorf klar überlegen, die Gäste aus Eggelsberg kommen jetzt zu gar keinen Chancen mehr. Aber auch die Gastgeber kommen nur selten wirklich gefährlich vor das Tor der Gäste. In der 50. Minute vergibt Agron Daka eine gute Möglichkeit, in der 71. Minute lässt Marcel Deller eine noch bessere Chance liegen. In der 80. Minute ist es dann Kapitän Thomas Spannlang der für seine Mannschaft den Ausgleich erzielt. Nach einer Flanke von Dominik Gemaier steigt er nach oben und verlängert den Ball per Kopf ins lange Eck zum verdienten Ausgleich. In der 85. Minute bekommt Gehmaier den Ball sehr schön in den Lauf gespielt, zieht seinem Verfolger davon und schlenzt den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck zur Führung. Vermutlich sehr verägert über die späte Niederlage holt sich Eggelsbergs Andreas Dürager nach Schlusspfiff noch die gelb-rote Karte wegen Kritik am Schiedsrichter ab.

Stimme zum Spiel

Krisztian Beregszaszi, Trainer Union Dorf/Pram:

"Ich bin mit dem Ergebnis und mit der Leistung sehr zufrieden. Das war heute ein verdienter Sieg. Wir wussten schon vor dem Spiel, dass es schwierig werden würde. Die Mannschaft hat meine Vorgaben heute sehr gut umgesetzt, wir haben wenig Chancen zugelassen"

Die Besten: Dominik Gehmaier und Thomas Spannlang

