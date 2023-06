Union Gilgenberg lässt Absteiger aus Ranshofen keine Chance

Details Samstag, 10. Juni 2023 19:55

Zur letzten Runde der Bezirksliga West empfing die Druckhaus Adame Union Gilgenberg den WSV-ATSV Ranshofen. Die Gäste stehen bereits als Absteiger fest und auch für die Gastgeber geht es nur noch darum einen versöhnlichen Abschluss hinzulegen. Gilgenberg konnte von den letzten fünf Spielen nur eines gewinnen und hat sich somit selbst aus dem Rennen um die Meisterschaft und auch um den Vizemeistertitel genommen. Vor der Partie liegt man auf Rang fünf. Immerhin ist ihnen ein versöhlicher Abschluss gelungen, nach einer starken Leistung konnte man das Derby mit 4:1 für sich entscheiden.

Frühe Führung

Die Zuschauer mussten heute nicht lange auf das erste Tor warten. Bereits in der vierten Minute versenkt Gilgenbergs Adnan Kudic einen Eckball direkt im Tor. In der 19. Minute kann Gilgenberg dann gleich nachlegen. Nach einem schönen Stanglpass kommt Lukas Schachermbauer am Elfmeterpunkt völlig frei zum Abschluss und erzielt das 2:0. In der 33. Minute schaffen die Gäste den Anschlusstreffer. Bei einem Eckball kommt Markus Reitsammer frei zum Kopfball und verkürzt auf 2:1.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Die Gäste haben sich nach dem Anschlusstreffer vielleicht noch Chancen auf einen Punktgewinn ausgerechnetet, doch Gilgenberg lässt in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen und sorgt mit einem Doppelpack in Minute 65 und 67 für die Entscheidung. Das 3:1 fällt nach einem Freistoß von der Seite. Nachdem der Ball im Sechzehner landet kommt es zu einem wilden Getümmel und Jakob Egger muss nur noch den Fuß hinhalten um zu treffen. Das 4:1 fällt nach einem sehr schön geführten Angriff. Die Gastgeber kombinieren sich über mehrere Stationen sehr schön in die gegnerische Hälfte und Thomas Wengler vollendet den Spielzug mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand. Den Gastgebern gelingt somit noch ein versöhnlicher Abschluss in der Bezirksliga West.

Stimme zum Spiel:

Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg:

"Das war heute ein guter Abschluss. Die Jungs haben das wirklich sehr gut gemacht. Wir haben zur Pause verdient geführt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen."

