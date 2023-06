Clevere und effiziente Bortenschlager-Elf fährt in Eggelsberg/Moosdorf "Dreier" ein

Details Sonntag, 11. Juni 2023 11:11

Zum Saisonausklang der Bezirksliga West kreuzten der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und die Union Woodstock St. Martin/I. die Klingen. Nach 24 Runden schwebte die Gästeelf von Trainer Mathias Bortenschlager in Abstiegsgefahr, sechs Tage nach einem torlosen Remis gegen Altheim ließen Kapitän Stefan Luser und Co. am Samstagnachmittag einen 3:2-Sieg folgen und beendeten die Meisterschaft als Elfter am sicheren Ufer. Die Dimitrov-Elf hingegen verabschiedete sich nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien mit der sechsten Rückrundenniederlage in die Sommerpause.

Gäste nehmen Geschenke dankend an

Die Mannen von Coach Petar Dimitrov gingen engagiert ins letzte Heimspiel der Saison und wollten sich von ihren Fans unbedingt mit einem Sieg verabschieden, in Halbzeit eins verteilten die Hausherren jedoch Geschenke. Die Bortenschlager-Elf stützte sich wie bei der letztwöchigen Nullnummer gegen Altheim auf eine kompakte Defensive, lauerte auf Fehler des Gegners und wusste diese effizient zu nutzen. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau des USV schalteten die Gäste schnell um, ehe der 43-jährige Balazs Fonai den Gegenstoß nach 20 Minuten erfolgreich abschloss. Kurz vor der Pause missglückte Eggelsbergs Christoph Pircher ein Rückpass, Daniel Weilhartner nahm dieses Geschenk dankend an und besiegelte den 0:2-Halbzeitstand.

Bortenschlager-Elf lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Trotz des klaren Rückstandes steckte die Dimitrov-Elf nicht auf und machte nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dauti ordentlich Dampf. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match durften die Heimischen nach einer Stunde auf die Wende hoffen - nach einem weiten Pass und einem Missverständnis zwischen Gästegoalie Stefan Luser und einem Verteidiger, stellte Stefan Schwaiger auf 1:2. Doch nur drei Minuten später stellten die Kicker aus St. Martin den Zwei-Tore-Abstand wieder her - USV-Schlussmann Jeffrey Stieglbauer konnte einen satten Schuss parieren, Weilhartner stand aber goldrichtig, der 33-Jährige war mit einem Abstauber erfolgreich und durfte sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Kurz danach durften sich die heimischen Fans unter den knapp 250 Besuchern aber über den erneuten Anschlusstreffer freuen, als Yahia Hillermayer nach einer weiten Freistoßflanke von Andreas Dürager einen Stanglpass von Thomas Mühlegger verwertete. In der Folge waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht und fanden dazu auch die eine oder andere Chance vor. Da Schwaiger bei der besten Möglichkeit an Keeper Luser scheiterte, liefen die Eggelsberger dem Rückstand bis zum Schluss vergeblich hinterher und mussten sich mit 2:3 geschlagen geben.

Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Es war ein ausgeglichens Spiel, somit wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Doch die Gäste haben unsere Fehler gnadenlos bestraft und ihre Chancen eiskalt verwertet. Wir blicken auf ein schwieriges Frühjahr zurück, wenngleich die Leistungen in einigen Spielen ordentlich waren, letztendlich hat in der Rückrunde aber die nötige Konstanz gefehlt, weshalb es in der Tabelle nur zum zehnten Platz gereicht hat".

